陳柏宇習慣戴牙套唱歌 泳兒自認舌頭靈活

【明報專訊】泳兒、陳柏宇（Jason）昨日出席新城廣播劇發布會，同劇的陳健安、黄妍、力臻、Nowhere Boys成員陳維諾（Van）亦有現身分享感受。泳兒談到劇中會有男追女的感情線，自認舌頭靈活，捲舌扮聲無難度，「近年心態放開了，有拍搞笑短片在網上分享，更佩服Jason做直播時在鏡頭前除牙套的勇氣」。Jason表示沒偶像包袱，不介意開直播時脫下牙套，希望在一年內完成矯正牙齒，他說：「若說話有要求，會有少少黐脷筋，但我已習慣唱歌、錄音都戴牙套，不影響聲效。」同樣有箍牙的泳兒稱為生活帶來不便，只會在晚間戴牙套，因此要花兩年時間。