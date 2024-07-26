陳柏宇習慣戴牙套唱歌 泳兒自認舌頭靈活

【明報專訊】泳兒、陳柏宇（Jason）昨日出席新城廣播劇發布會，同劇的陳健安、黄妍、力臻、Nowhere Boys成員陳維諾（Van）亦有現身分享感受。泳兒談到劇中會有男追女的感情線，自認舌頭靈活，捲舌扮聲無難度，「近年心態放開了，有拍搞笑短片在網上分享，更佩服Jason做直播時在鏡頭前除牙套的勇氣」。Jason表示沒偶像包袱，不介意開直播時脫下牙套，希望在一年內完成矯正牙齒，他說：「若說話有要求，會有少少黐脷筋，但我已習慣唱歌、錄音都戴牙套，不影響聲效。」同樣有箍牙的泳兒稱為生活帶來不便，只會在晚間戴牙套，因此要花兩年時間。
泳兒多了同門師妹海兒，稱首映已見過面，感覺得意，「大家名字近似，都是水字邊的阿兒，可以組女團」。會否怕公司愈來愈多人分薄資源？她說不會想太多，只專心做好自己音樂，「覺得公司資源無窮無盡就放心，不要去比較，應該為自己而戰。我學識主動爭取合作單位，好似今年想跟樂隊合作，初時會猶疑自己外表柔弱會否適合，但我會好長氣，寫計劃書去解釋，但不敢要求太多預算，等攞到資源就盡做」。Jason笑言很少主動向公司爭取，通常聽公司安排，可以繼續出新歌就滿足。
記者：鍾一虹
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