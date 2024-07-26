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娛樂

歐陽震華影視雙線發展 梁思浩封口不談楊思琦

楊思琦再反擊籲少說話積口德 梁思浩︰再講下去漫無目的

【明報專訊】歐陽震華（Bobby）前晚擔任梁思浩主持節目《直播靈接觸》嘉賓，兩人搭膊頭入廠有講有笑。梁思浩表示18歲已跟Bobby太太傅潔嫻在加拿大認識，經常傾電話變「閨密」。會否在節目互爆黑歷史？Bobby笑說：「他敢講？得兩小時錄影，他趕不切找其他嘉賓補上！我們不是爆料，會講我遇到的靈異真人真事。」梁思浩說：「Bobby在我心目中沒有黑歷史。」Bobby認為不要放大別人的缺點，盡量看別人的優點。梁思浩點頭認同：「是的，盡量看別人的優點。」

Bobby為健康減少飲酒

Bobby早前簽約英皇，稱入行40年想轉換環境，「因為未出去睇過，不知TVB好」。未來不但接拍電影，也會拍劇集，但不能透露太多，「是商業機密，做這行有個禁忌，就是未收到首期都不能講，好似個詛咒，試過講完就被搞散」。他快將64歲，跟太太相差一星期生日，會一次過慶祝。到時會否飲酒？他反問：「我點解唔飲得？大家都無見過我飲醉酒，我猜枚有一技傍身，通常其他人先醉。」梁思浩笑Bobby已很乖，為健康減少飲酒。Bobby的生日願望是世界和平，「睇到很多負面新聞，好陰功，沒那麽多負面新聞，就無病痛、不會影響到心情和內分泌」。

梁思浩近日與楊思琦爆是非，後者日前反擊梁思浩為做節目故弄玄虛，籲對方少說話積口德。梁思浩對此說︰「不再說了，再講下去漫無目的！」Bobby幫忙解圍道︰「可能他講的話不是外界的意思，沒太多人明白他說話的真諦。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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