視「中1生」為家人 曹敏寶爆喊：老公堅強支持我

曹敏寶稱傳緋聞後已沒跟梁浩銓聯絡，當談到與老公的夫妻關係時忽然爆喊，用了3分鐘平伏情緒。她說喊因遇到老公是一生最幸福的事，活動前跟老公食午餐，「我擔心老公，老公則擔心我，他面對負面新聞比我更強大，情緒更穩定，會堅強支持我，是成熟男士」。她稱每事都跟老公商量及檢討，每個人把尺不同，可能她的行為不是大眾可接受，會嘗試思考別人那把尺。她指小朋友有問過點解最近不唱歌，由期望變失望。

伍允龍：會盡力滿足粉絲要求

伍允龍最近被粉絲追蹤，引起另一班粉絲心疼偶像被打擾生活，他表示很感激粉絲支持，只要不影響拍戲工作，會盡力滿足粉絲的簽名和合照要求，「我很明白粉絲心態，小時有很多偶像，試過由父親陪伴排隊5小時等成龍合照和簽名」。

記者：鍾一虹