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娛樂

難忘兒時毛巾包腳扮美人魚 Anson Lo接受批評將勤補拙

盧瀚霆介意外表被批評︰樣子天生與個人能力無關

【明報專訊】盧瀚霆（Anson Lo）最近推出新歌《Hey Hey OK！》充滿夏日歡樂氣氛，有別過往曲風，全因想為迎接夏日出一首開心的派對歌，特別到沖繩拍MV，勾起童年與家人經常去沙灘的回憶。他近年工作忙碌已甚少家庭活動，令他有所感慨，但做到想做的事，以及為家人帶來更好的生活感驕傲。對於不時被攻擊，他初出道時曾躲在家中喊，現在學懂放鬆，像被指樣衰，他認為樣子是天生與個人能力無關。MIRROR隊友是非不斷，他認為要互相扶持，亦沒有單飛想法。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

Anson Lo赴陽光與海灘的沖繩拍新歌MV，「我第一次去沖繩，寓工作於娛樂，在沙灘玩沙、暢泳，勾起跟家人去沙灘玩的童年回憶，真的很回味，長大後很少去沙灘，入行有知名度後就更難在香港的沙灘曬太陽！早前生日舉行粉絲見面會，父母和家姊分別寫了一封信給我，睇到好感動，同時想起很久沒一家人去旅行、沙灘游水、大尾篤踩單車及出街食飯等家庭活動，都有點感慨！（成功的代價？）做各行各業都有得有失，的確失去私人時間，但我覺得自己得的多，做到自己想做的事情，收入可以照顧到家人生活，亦感到驕傲」。

拍MV勾起童年回憶

談到最難忘的暑假，Anson Lo表示有年暑假父母不在港，他與家姐很想去沙灘，於是到樓下公園拿了一堆沙回家扮沙灘，更被家姐逼扮美人魚，「家姐用兩條毛巾包住我雙腳代替魚尾，兩個人在梳化後面伸個頭出來扮游上水面」。為何不在MV中再扮美人魚？Anson Lo笑說：「別嚇我，我沒扮美人魚的欲望，一定不會做。」

暫無意單飛發展

剛度過29歲生日的Anson Lo，希望踏入30歲前，自己和MIRROR都可以再開演唱會，雖很多歌手視紅館為目標，但他覺得場地不是最大因素，開到已經很開心。提到MIRROR隊友是非多多，會否考慮單飛發展？他說：「不會，每個人有自己的新聞，但大家會互相幫助，這幾年時不時有些新聞，不論真與假，我們都是這樣度過，團隊不會因這些新聞令我們突然消失。」他重申暫時無意單飛發展，要回應隊員的是非，亦不覺得煩厭，笑言已習慣了，「不關自己的事都幫手答，都想件事好，想MIRROR好，不會因為這樣覺得MIRROR要解散」。

被攻擊躲在家中喊

Anson Lo表示已習慣面對是非及被攻擊，不過出道頭一兩年未適應會不開心，試過躲在家中喊，「批評我唱歌可以接受，我都想聽到真話，知道自己能力上有什麼問題，然後改善才有進步，如果不肯聽別人意見，就永遠沿地踏步無進步。有段時間很多人話我唱歌難聽，我就勤力上堂惡補，由平時一星期一次變三次」。

樣子天生跟能力無關

可有些批評會介意？Anson Lo稱有，講他好樣衰和講其家人，「講我都算，影響到家人就不好，不想他們睇到不開心」。

不過Anson Lo否認貪靚才在意別人的說話，而是覺得樣子是天生，跟個人能力無關，「其實又沒特別不開心，睇到這些批評會跳過不睇，現在會找些有用來睇，畢竟已29歲成長了，懂得分辨那些意見對自己有益處，那些是無用，不會再在意，令自己不開心，以前就是太過在意，搞到工作和做訪問都好繃緊，經常被人話我好官腔，說話一個模式，因為緊張怕講錯說話，被誤會我想表達的意思，引起粉絲罵戰等」。直至去年他才學懂放鬆，認為其實不用那麼驚青，想說什麼便說什麼。

想演精神病患者

Anson Lo演出杜琪峯（杜sir）執導新片，表示很開心跟杜sir合作，拍了兩組戲，對白不多，但當杜sir拍別人的戲分時，他會從旁偷師，從中吸收和學習。杜sir出名火爆，有不滿意或達不到他的要求就爆粗鬧人，連演員也不能倖免。Anson Lo稱聽很多人講過，亦有心理準備被杜sir用粗口責罵，但到目前為止未被對方鬧過。之前與杜sir吃飯，他跟對方說：「你盡情鬧我啦，我準備好了。」他表示工作時很堅強、很認真，不會眼淺淚灑現場，且被鬧一定有原因，最緊要知點樣做，「杜sir叫我放鬆啲，不要太多沙石，演技要磨練，要以年計才能領略到，不要有太多餘的表情，要以人性化去處理。我不會一時三刻學到，唯有邊做邊學」。他想合作的導演和演員很多，不敢一一道出，因在電影圈仍是新人，「我想演精神病患者，不是只會發癲，他們的人生觀和睇世界的顏色都好不同，相信演出一定會很有趣」。

髮型：Denny Ku

化妝：Mayling Suen

場地：No. 5 Studio HK

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相關字詞﹕Hey Hey OK！ 盧瀚霆（Anson Lo）

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