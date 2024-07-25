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娛樂

【開箱】《名偵探柯南100萬美元的五稜星》 解開票房破億之謎

【明報專訊】日本著名漫畫多不勝數，《名偵探柯南》能佔一席位殊不簡單；青山剛昌1994年起創作推理漫畫，描述高中生工藤新一被黑衣組織灌下神秘藥物，身形縮小，外表變成小學生的工藤化名江戶川柯南，寄住在青梅竹馬毛利蘭及其偵探父親毛利小五郎家中，柯南憑過人推理能力，躲在背後偵破各種案件。

集齊三大人氣角色

《名偵探柯南》除漫畫單行本，亦推出電視動畫、真人演出劇集等，27部動畫電影先後上映，向來是票房保證，譬如1997年首部《名偵探柯南引爆摩天樓》，日本收11億日圓（約5500萬港元），其後幾乎每年均有新作，且票房一路攀升；新作《名偵探柯南100萬美元的五稜星》今年4月在日本上映，至今仍未落畫，累收154億日圓（約7.6億港元），入場人次1080萬，在整個系列中最賣座，亦是日本史上最高收電影第15位。。

本月18日在港開畫的《名偵探柯南100萬美元的五稜星》，在日本大賣，主因是柯南擁躉多，其次是新片涉及歷史人物新選組副長土方歲三，而且今集有齊柯南、怪盜基德及服部平次等三大人氣角色，動作場面爽快，並事先張揚片中會揭開怪盜基德真面目，還有粉絲關注的平次與遠山和葉戀愛線。看點繁多，粉絲怎能不捧場？

怪盜基德揭開電影序幕，預告會盜取極具收藏價值的日本刀；關西名偵探服部平次與江戶川柯南為了劍道大會，前往北海道函館巿。平次識破基德的偽裝，發現他與工藤新一樣子一模一樣，平次與基德打成平手，後者趁機逃脫。此時函館的倉庫發現一具屍體，死者胸口有十字形狀傷痕。死者是黑巿商人，正尋找斧江財團藏在函館的寶物。傳聞該寶物是最強兵器，戰時足以扭轉日本敗局，寶物又與基德想搶奪的日本刀有關，柯南與平次因此展開推理戰。

柯南與勁敵怪盜基德及服部平次等三大最受歡迎角色同時登場，成為此片最大看點；其實基德是青山剛昌早年作品《神偷怪盜》的主角「黑雨快斗」，後者曾多次客串漫畫《名偵探柯南》，後來順勢「加盟」電影版，1999年《世紀末的魔術師》「怪盜基德」首度現身，當時服部平次、遠山和葉等重要角色也首次在電影亮相。此後怪盜基德數度在《天空的遇難船》、《業火的向日葵》及《紺青之拳》等電影出現。

盡現北海道靚景

以北海道為背景是今集另一看點，函館夜景、五稜郭、元町教堂等名勝齊集，片尾出字幕時再配以實景片段，觀眾可以想像動畫師如何一筆一畫繪出電影。戲中動作場面豐富，雖然有不少誇張鏡頭，例如柯南踩滑板在電纜滑行，基德與平次在直升機打鬥，但看得十分過癮。戲中角色及支線衆多，花了不少篇幅鋪陳故事，若對角色理解不足，初段或難以跟得上；但整體而言，謎題處理有條不紊，劇情多番轉折，難猜出真兇，要看到最尾才揭盅。另外，建議看IMAX或MX4D版本，視覺效果更佳。

上映日期：7月18日

相關字詞﹕日本動畫電影 日本電影 名偵探柯南 100萬美元的五稜星 開箱

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