角逐威尼斯金獅獎 影展總監讚《小丑：雙瘋》大膽 安祖蓮娜妮歌潔曼Gaga爭影后

前日公布第81屆威尼斯影展主競賽名單共21部電影,今年亞洲僅內地導演王兵執導的紀錄片系列《青春三部曲》最終章《青春:歸》,以及《幻土》新加坡導演楊修華新作《默示錄》入圍,後者曾參與香港亞洲電影投資會,根據簡介,該片講述在一個監控處處的城市,快退休的警察負責調查從事詐騙的年輕人,在監視與反監視的過程中兩人被逼得窮途末路。

《醉爆伴郎團》托德菲臘斯(Todd Phillips)執導《小丑Joker 》2019年摘下威尼斯最高榮譽金獅獎,更讓男主角華堅馮力士(Joaquin Phoenix)翌年首次在奧斯卡稱帝。睽違5年,續集《小丑 :雙瘋》亦入圍主競賽單元,華堅再參演之外,Lady Gaga加盟,並以音樂劇形式呈現。威尼斯影展總監阿爾貝托巴貝拉接受美媒Deadline訪問時稱今年2月在洛杉磯看了《小丑:雙瘋》試片,故事延續上集,卻跟前作完全不一樣,如果期待該片跟上集一樣暴力可能會驚訝,並指新作更黑暗,「我想該片是近年美國最大膽、勇敢及有創意的電影」;剛巧前日《小丑 :雙瘋》推出了新預告片,被指畫面更有趣,是否有機會入圍來年的奧斯卡?阿爾貝托說:「若不會,我就很驚訝了。」

丹尼爾基克演同志 交出代表作

華堅馮力士能否憑「小丑」一角在威尼斯稱帝,據悉《以你的名字呼喚我》魯卡加達連奴(Luca Guadagnino)執導《Queer》,入圍主競賽單元,扮演同志的丹尼爾基克(Daniel Craig)將會是華堅的勁敵。阿爾貝托形容該片是丹尼爾的從影代表作,而且十分冒險,有多場同志性愛戲。至於跟Lady Gaga爭奪影后的對手包括《史賓沙》柏比路拉林(Pablo Larrain)執導的傳記片《Maria》,由《盜墓者羅拉》安祖蓮娜祖莉飾演歌劇名伶瑪麗亞卡拉絲(Maria Callas);《天黑請斃命》夏蓮娜利真(Halina Reijn)執導的《Babygirl》,由妮歌潔曼(Nicole Kidman)擔正,講述扮演CEO的她跟年輕一截的實習生有不倫關係,將家庭置於險境。

其餘受矚目的主競賽電影,還包括《惡的序章》賈斯汀高索(Justin Kurzel)執導《The Order》,講述祖狄羅(Jude Law)扮演的警察發現多宗銀行搶劫案出現新模式,並追查到新的犯罪集團主腦出現。西班牙名導艾慕杜華( Pedro Almodovar)執導英語電影《The Room Next Door》,由兩大演技派女星狄達絲雲頓(Tilda Swinton)伙拍茱莉安摩亞(Julianne Moore)演出。《黑天后》導演畢迪高比(Brady Corbet)新片《The Brutalist》,講述《鋼琴戰曲》艾恩布迪(Adrien Brody)扮演的猶太裔建築師,逃過二戰納粹種族清洗,到美國尋夢卻碰壁,直至遇到一名神秘富商,生命從此改變。

除了主競賽單元,《蜘蛛俠:不戰無歸》鍾華斯(Jon Watts)執導的《孤狼同謀》,由畢彼特(Brad Pitt)與佐治古尼(George Clooney)合演亦會在威尼斯舉行世界首映;北野武執導短片《Broken Rage》將在非競賽單元展出。另外,《羅馬》金像導演阿方索克朗(Alfonso Cuaron)為影視串流平台Apple TV+拍攝劇集《Disclaimer》,將會在威尼斯首映,估計女主角姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)屆時會亮相。《醉美的一課》丹麥導演湯瑪士溫德堡(Thomas Vinterberg)、《黑暗對峙》祖韋特(Joe Wright)的新劇《Families Like Ours》和《M. Son of the Century》亦會在威尼斯首映。法國影后伊莎貝雨蓓(Isabelle Huppert)擔任主競賽單元評審團主席,成員則有內地女星章子怡、《殺手怨曲》美國導演占士加利(James Gray)、《緣來他不夠愛我》英國導演安德魯海格(Andrew Haigh)及《星光伴我心》意大利導演基斯比湯納度(Giuseppe Tornatore)等。