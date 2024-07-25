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娛樂

【娛樂場】關注情緒勒索藝術展 李幸倪創作過程克服負面聲音

【明報專訊】李幸倪（Gin Lee）早前推出以情緒勒索為主題的歌曲《告別媒氣燈》，盼引起社會關注情緒勒索問題，歌曲推出後，收到不少歌迷及朋友分享親身受情緒勒索經歷。Gin Lee因此決定籌備《The Art of Rising Above Gaslighting Experiences：The Exhibition》展覽，聯同5名藝術工作者，包括歌手鄧小巧、Kendy Suen，當代插畫家Mickco Chan，多媒介創作藝術家Ann Wong與時裝設計師Victor Chan創作6件展品，靈感取材自之前收集到的情緒勒索故事，作為告別無形勒索的儀式，卸低過去的雜亂情緒，重新找回自己，讓更多人留意到情緒勒索問題。6展品會捐予「香港心聆」慈善拍賣，籌得善款不扣除任何開支，全數捐予「香港心聆」做營運經費。

看完投稿勁感觸

Gin Lee的作品透過「指甲」帶出信息，創作靈感來自一名投稿人跟母親的關係，「可以feel到當中佢唔小心情緒勒索咗阿媽，因為佢心中好多不安同恐懼，好驚失去母親，所以唔小心講咗啲好傷人嘅說話，傷害咗有病嘅媽媽，我睇完之後覺得好感觸」。

Gin Lee看完稿後，立即構思作品，用了一個月時間準備，表示構思最花時間，「究竟用枯枝去表達？定係用頭髮？又要用好多唔同形狀嘅石，又要keep到指甲嘅形狀，唔知近視有冇加深。腦海裏面有好多唔同嘅情景出現過，最終揀咗用黑色長尖指甲，表達傷害性和神秘嘅感覺，加上好多金屬、好多鏈代達情緒枷鎖」。

怕有盲點 詢問他人意見

Gin Lee作品一大一小的手亦有含意，「表達兩個人、兩段關係，中間有條鏈連住，兩個心其實係連埋一齊，但中間有好多誤會、掙扎、摩擦。有個小心思係兩隻手各自有半個心，佢哋爭少少就可以修復關係，希望佢哋可以重新連結，兩個半心就變成一個完整嘅心」。

展覽目的希望讓更多人留意情緒勒索問題，創作過程中，Gin Lee亦有得着，透露籌備展覽期間內心不停有負面聲音否定自己，「『做得唔夠好呀！唔靚呀！得唔得㗎？』好多呢啲質疑嘅聲音，去到有個moment我覺得：『唔得喎，我自己都要克服呢啲聲音。』就好似我哋呢個project，要學識面對克服自己嘅不安，畀多啲耐性去試，同自己講慢慢做，做到覺得最滿意為止」。她亦有詢問其他人意見，因為怕自己有盲點、審美疲勞，最終還是相信自己，「內心嘅諗法自己最清楚，學識要信自己內心嘅聲音，完成嘅時候係好開心。希望嚟睇嘅人都會感受到我想表達嘅嘢，最希望當事人收到我畀佢同媽媽和屋企人嘅祝福」。

《The Art of Rising Above Gaslighting Experiences》

日期：7月19至28日

地點：中環PMQ元創方 H404

相關字詞﹕鄧小巧 告別媒氣燈 情緒勒索 李幸倪（Gin Lee)

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