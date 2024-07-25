自爆去年約滿環球 周殷廷首選舊東家

周殷廷盼未來與Sammi在音樂或電影有合作，不過要有適合角色才邀對方。他透露正籌備兩齣電影，一部是有關「雨夜屠夫」林過雲的作品，正斟大卡士演員參演，另一部關於速度及動作的新片《疾風》，他自導自演，和一班年輕演員及歌手合作。

周殷廷自爆與環球唱片合約去年8月屆滿，續約問題撞正公司人事變動，由於大家關係良好，故履行之前合約條款繼續合作，「即使已完約，跟公司溝通過，不如照出碟和開騷，於是5月於九展Star Hall開騷。其實係我衰，冇夾好時間同公司傾續約。不過我認為道義好重要，不會討價還價，也不會給公司壓力。公司要不要我不重要，自己不會周圍放風已滿約，雖然與華納和英皇的歌手朋友常見面又一齊拍廣告」。周殷廷表示優先考慮與環球傾續約，強調條件合理，不會開出兩億酬勞的無理要求。

記者：林蘊兒