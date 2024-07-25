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娛樂

鄭秀文稱網上嘉賓名單屬流料 林峯預告明年攻紅館開騷

鄭秀文贈巨型叉燒飯 林峯預告明年紅館開騷

【明報專訊】樂壇天后鄭秀文（Sammi）紅館演唱會前晚第9場，「城寨四子」之一「陳洛軍」林峯踩場，Sammi搞笑送上超大碗叉燒飯感謝對方任嘉賓。林峯提到網上流傳Sammi演唱會嘉賓名單，壓軸有「龍捲風」古天樂，Sammi親自揭盅，「假㗎！佢話唔得閒喎。」林峯趁機宣傳自己的澳門演唱會，又預告明年重踏紅館舞台。

娛樂組

Sammi在紅館舉行13場演唱會，每晚邀請不同嘉賓，Serrini、林家謙、張敬軒、陳凱詠、鄧麗欣、COLLAR和周殷廷先後登場，之前網上流傳嘉賓名單還有姜濤、張天賦、馮允謙、陳健安與古天樂。

拖手合唱 炒熱氣氛

Sammi前晚換上新的紅色巨型玫瑰花裙介紹嘉賓出場，「今（前）晚呢個bonus就厲害啦，我驚你哋開心到拆天。呢個嘉賓，我由細睇佢嘅TVB劇睇到大，呢位嘉賓最近着火呀，好hot！總之我細細個就睇佢嘅戲長大啦！」當歌曲《愛在記憶中找你》前奏響起，全場尖叫，Sammi驚歎：「咁快認得？兩秒咋喎，咁勁揪！」

林峯從舞台中間的升降台登場，之後拖住Sammi手合唱《愛在記憶中找你》，全場觀眾表現興奮。Sammi感謝林峯爽快答應做嘉賓，知道他工作好忙，特別抽空來演出。林峯自爆心情興奮，出發紅館前在家中弄損手。

林跳「拜神」舞 全場爆笑

林峯提到網上流傳Sammi的嘉賓名單，「點解今（前）日係『待定』？」Sammi回應：「梗係唔係啦，假㗎！」林峯追問︰「我仲睇到名單有『龍捲風』，即係古天樂，其實你好多次演唱會都請佢嚟……」Sammi說︰「假㗎，佢話唔得閒喎。」林峯搞笑稱若早知道古天樂不做嘉賓，自己跟Sammi合唱《今期流行》，邊說邊模仿古天樂的經典「拜神」舞，全場爆笑。

取笑大碗飯得一嚿叉燒

林峯在電影《九龍城寨之圍城》因一碗叉燒飯展開在城寨的故事，Sammi表示之前有嘉賓準備了禮物送給她，林峯知道後連忙說後補，Sammi反過來為他準備了禮物，工作人員捧出一大碗叉燒飯，林峯見大碗白飯只有一嚿叉燒，笑說：「多謝你，好『大』嚿叉燒呀！」Sammi說：「好大碗飯，但得一粒叉燒，𠵱家叉燒貴，鍾唔鍾意？係咪好有意思？」

林峯高舉叉燒飯跟觀眾說：「大家好，我係陳洛軍。」全場歡呼。Sammi隨即謂：「林峯喺呢行嘅演藝生涯都係有血有淚，呢碗叉燒飯食落去真係滋味在心頭。」林峯笑回：「多謝，其實我都係睇你嘅戲大。」Sammi「嘩」聲大叫，笑住回後台。

讚Sammi舞台靚到爆

林峯趁機宣傳自己的演唱會，表示上次在紅館開騷已是幾年前，明年有機會重踏紅館舞台，9月先在澳門演出，希望屆時大家賞面。他大讚Sammi的舞台靚到爆，尤其是可以跟觀眾近距離接觸，他邊唱《愛不疚》邊跟觀眾握手。

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相關字詞﹕林峯 鄭秀文（Sammi）

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