無意伙堂兄陳瑞輝合作 「細龍太」陳思圻想與「細龍生」續前緣

提到無綫處境劇《愛•回家之開心速遞》另一半「細龍生」鄭世豪因被「大小姐」林淑敏爆離巢感不快，陳思圻承認跟鄭世豪有聯絡，未有聽他特別提起，笑稱：「可能因為我們在劇中離了婚。」兩人先後離巢，《愛•回家》以「細龍生」飛哈爾濱做生意兼追回「細龍太」交代二人淡出，陳思圻笑說：「知道有個人扮我背影，不過當然我靚啲啦！估不到最後寫細龍生、細龍太走回一起，可能想有個開心結局帶給觀眾，我都希望跟鄭世豪再合作。」

短訊關心Frankie

談到堂兄MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）早前涉出軌，現任圈外女友Christy又被揭黑歷史風波，陳思圻表示最近跟堂兄很少見面，沒有特別聯絡，有發短訊慰問對方，「已經有很多人問他問題，我費事加入，傳信息關心就夠」。問二人有沒有談過堂兄妹合作？陳思圻稱沒有，靠自己找工作機會，笑言想做回自己，演純情、可愛角色，至於外籍男友會否介意她性感演出？她甜笑說：「他見不到其他人目光，因為他眼中只有我。」

記者：鍾一虹