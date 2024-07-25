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娛樂

鍾柔美拍新劇多戲分勁緊張 羅毓儀認戀愛經驗豐富

【明報專訊】鍾柔美（Yumi）與羅毓儀昨日到新城電台接受節目《Z世代咪高峰會》訪問。Yumi上周與詹天文和姚焯菲完成兩場麥花臣演唱會後，近日趕在姚焯菲回新西蘭讀書前，為新歌《CYA》拍MV，未有時間好好休息。

不覺被炎明熹搶風頭

提到有報道指邵美琪回無綫拍新劇《卧底嬌娃》，與Yumi飾演母女，Yumi只知快將開工，暫時未收到劇本，不是演臥底，心情已開始緊張，「雖然我有少少拍劇經驗，對上一套是《青春本我》，今次角色戲分重，唯有盡力做好。拍劇都驚辛苦，我平日要睡10小時，最長紀錄試過連睡18小時」。Yumi稱自小看無綫劇長大，有留意邵美琪的作品，知同劇還有羅毓儀。

提到演唱會炎明熹（Gigi）捧場變成焦點，Yumi不覺風頭被搶，解釋當晚Gigi有到後台探班，4個女仔傾偈又影合照留念，感覺大家都成長不少。談到無綫高層樂易玲與Gigi同場，Yumi表示專注演出，未有留意由誰負責拉攏她們合照，至於After Class將來能否再有演出，她希望有機會，順其自然，交公司安排。

羅毓儀在節目中接受「MBTI」16型人格測試，屬於愛好和平的「調停者」世界女，多憑直覺處事。問到她對揀男友是否一樣憑直覺，羅毓儀自爆是「戀愛腦」，容易一時衝動，希望對象靚仔又有才華。至於拍拖次數，她說：「我是『A380』（戀愛經驗豐富的人），不過現時身邊沒有追求者，自半年前跟男友分手後，仍未準備好接受新戀情」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

相關字詞﹕羅毓儀 鍾柔美（Yumi）

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