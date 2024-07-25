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娛樂

爆湯洛雯多廣告豬籠入水 馬國明照畀家用拒「食軟飯」

馬國明讚湯洛雯厲害 一腳踢拍網上廣告 收入夠養起屋企

【明報專訊】馬國明昨日到會展出席《香港好物節》啟動禮，在台上三度提及太太湯洛雯（靚湯），稱老婆喜歡在網上買衫和飾品，說到他之前直播帶貨，不會照稿讀，又會親自試食，講出真正感受，若是化妝品則找太太試用。

被太太影響愛上網購

馬國明被取笑常將老婆掛口邊，他不介意，繼續大談靚湯，自爆以前很少網購，現在受太太影響也習慣網購，「網購真的很方便，在網上睇完心儀的產品，適合才去店舖再睇，省卻不少時間。我要開工，不是富三代，沒那麼多時間行街，太太有幫我買衫，時裝我識條鐵咩，不過今（昨）日我這套衫不是她幫我揀，是出自我認識的本地設計師的功勞」。他稱靚湯雖然喜歡網購，但不會瘋狂購物。問到有否買定BB用品？馬國明表示還未，希望未來有機會。

馬國明自言傳統兼老土，喜歡上網購買傳統手工藝擺設，例如福祿壽，不過是潮版和卡通版。有否買尊多仔佛？他說：「我阿媽屋企有，我冇買，朋友送樂意接受，不覺得老土，傳統的東西值得保留，好似新年要派利市一樣。」談到工作，馬國明表示稍後到汕頭拍無綫劇《巨塔之后》，靚湯在家中拍網上廣告，大讚太太厲害，一腳踢揸機拍攝、打燈、剪片、配字幕和效果，「佩服她，有人搵我拍網上廣告，佢都可以幫我拍，搵我們一齊拍亦無任歡迎」。說到靚湯一個人掙晒廣告費？馬國明笑言：「佢就嚟養埋我，不過我是傳統男人，會畀家用，不習慣『食軟飯』。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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