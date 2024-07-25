歌藝遭狠批爆喊 李駿傑正視弱點 不被負評擊倒

記者：林祖傑

Jeremy透露走妖艷中性歌手形象，在MIRROR中為他帶來很大關注度，認定是一世都要行的風格，新歌MV繼續妖，「希望自己的歌都含妖艷元素，讓大家有强烈印象，我還建議MV造型駁長髮，覺得好有『戰神』感覺」。

為了行妖艷風格， Jeremy要努力保持現在身形，笑道：「keep不到好似Stanley（邱士縉）咁fit，應該操不到那麼大隻，我的形象也不適合，經常用此做藉口，都會運動keep住現在的身形，年紀愈大開始愈容易肥，除了開騷，不會刻意節食，本身唔係好鍾意食嘢，吃東西是為了維持生命，所以控制飲食方面不會太辛苦。」

試過勁驚唱歌

Jeremy認為於網絡發達年代，無法避免如毒素般的負面言論來襲，既然難以對抗，就要令心臟更强大，築起防護罩，讓自己正面去面對，不要影響心情。他希望透過新歌《TOXIC！》讓大家排毒，承認以往曾試過逃避，不看負評，最後發覺不可逃避，只可面對，「要面對自己的弱點或對自己不好的東西，就去改吧！好的言論想我改，令我更加好，就接受，擺明純粹為鬧而鬧，就不需要在意。之前有段時間好難受，批評我唱歌，當然有喊過，令到我好怕唱歌，每次唱歌前都好有壓力，好怕自己走音或聲質大家不鍾意。其實我一直有努力上堂，好想唱得更加好，但觀衆對於我每次表演，都會覺得不够好，不知道我背後有多努力，付出了多少，只見到那一刻我的表現是怎樣，令我很焦慮，後來慢慢冷靜下來，繼續學唱歌，直到出單曲時，將改進的一面讓大家看到」。

難忍家人受牽連

Jeremy直認過往性格較悲觀，什麼事情都想到負面，現在正面一點，全因身邊有很多愛出現，包括家人、粉絲和MIRROR兄弟。他認為自成為公衆人物，私事被別人拿來討論十分正常，也是人之常情，不會介意，除非言論傷害及責罵家人，絕對不可接受，Jeremy感嘆說：「我做得公眾人物，一定會涉及家人，沒有辦法避免，網絡世界發達，一切也無所遁形」。

Jeremy不清楚以往悲觀負面性格，是否受雙親離婚影響，「父母在我年紀很小的時候分開了，不覺得他們分開有多大影響，亦不覺我性格有什麼太大改變，覺得父母離婚是他們的選擇，當然若不離婚，可能對我的人生會好一點，不會怪父母分開而影響了我，覺得好正常，夾不到就夾不到，他們現在已各自有歸宿」。

佛系戀愛靠緣分

父母離異沒有影響Jeremy對愛情的憧憬，28歲的他只在中學時期拍過4日拖，戀愛經驗極淺，「當身邊人都有個好穩定的伴侶，也會覺得自己是不是都要找另一半？儘管獨自生活也沒有覺得好難受，但有時見到身邊人有另一半很開心，也會渴望愛情，我不是主動的人，不懂追求，亦是佛系人生，來就來，不來就算，繼續等，可以慢慢等」。他承認入行後更難找另一半，既然緣分未到，就以工作為先，笑說：「我都想拍拖，真的一直沒有機會，MIRROR隊友常問我肯拍拖未？好似農曆新年咁，個個不停問拍拖未？話我就嚟30歲喇，我知就30歲，但急不來」。

場地提供：BLACKROOM @blackroomhk