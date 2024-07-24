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娛樂

【開箱】《龍捲風》 愛在天災蔓延時

【明報專訊】兩屆金像導演史匹堡（Steven Spielberg）監製的新片《龍捲風》（Twisters），由《農情家園》美籍韓裔鄭一朔執導，《壯志凌雲：獨行俠》格倫鮑威爾（Glen Powell）與《荒野謎屍》黛斯艾加鍾斯（Daisy Edgar-Jones）合演，上周五在美國開畫，首周末票房8125萬美元（約6.3億港元），超越2004年《明日之後》，成為荷李活災難片最高開畫紀錄之餘，「爛番茄」網站綜合289篇影評文章，得出77%好評，觀眾好感度更達92%，可謂叫好叫座。

相隔28年再拍同類題材

早在1996年《生死時速》導演占特邦（Jan de Bont）開拍《龍捲風暴》，由《橫財三分驚》標柏斯頓（Bill Paxton）與《貓屎先生》海倫亨特（Helen Hunt）主演，講述面臨離婚的氣象學家與天氣主播聯手對抗天災之餘，同時挽救婚姻。當年累收近5億美元（約38億港元），成為同類電影的經典。相隔28年後，史匹堡再度監製新版《龍捲風》，但並非前傳或續集，更像重拍或致敬。

新舊版本都以俄克拉荷馬州為背景，這個長期遭到龍捲風肆虐的美國中部州份，人民飽受天災威脅，因此兩片女主角都在家破或人亡的陰霾下成長，從而產生對抗甚至消滅龍捲風的決心，自是說服力大增。《龍捲風》故事由大學研究生姬蒂（黛斯艾加鍾斯飾）為了爭取撥款，與男友及同學組成「追風者」團隊，實地研究利用化學物質破壞龍捲風結構的可行度；《龍捲風暴》曾經出現的小型蒐集氣象數據裝置「桃樂絲」，改良後再度亮相，原本萬事俱備，卻因判斷錯誤，導致團隊傷亡慘重，姬蒂在內疚和自責下離家遠赴紐約工作，避免觸景傷情。

製作費有說15.6億

數年之後，倖存隊友哈維（安東尼雷莫斯飾）突然到訪，力邀姬蒂為其創科公司擔任顧問，表面上是研究龍捲風對居民的影響，實際另有所圖；直至姬蒂遇上「馭風者」自居的YouTuber泰勒（格倫鮑威爾飾），看似狂傲不羈的他，有一顆濟世善心，追風之餘不忘救災，逐漸令她改觀。哈維看在眼內，當然不是味兒。最終三人可會分道揚鑣，還是攜手合作？

據報《龍捲風》製作費高達2億美元（約15.6億港元），由於沒有巨星壓陣，片酬支出有限，資金主要花在製作方面。全片在俄克拉荷馬州實地取景，部分室內場景亦在當地片廠搭建，例如壓軸一幕險被龍捲風摧毀的戲院，就是最佳例子。另外，電影開場姬蒂與男友為了躲避龍捲風吹襲而藏身的天橋墩，亦是片廠搭建的大型布景之一，逼真程度就算在IMAX巨幕欣賞亦不會露出馬腳。

視覺效果加強 超越前作

《龍捲風》視覺特技肯定超越前作，請來《星際啟示錄》金像特技大師史葛菲沙（Scott R. Fisher）負責炮製6場不同破壞力的龍捲風場面，配合強勁音效，令人有置身其中的戰慄感覺。不過，相比以假亂真的視覺效果，本片對於人性的描寫與人文的關懷，更加值得欣賞。《變形金剛：狂獸崛起》安東尼雷莫斯（Anthony Ramos）扮演的哈維，原本為地產商賣命，科研只為賺錢，直至目睹姬蒂與泰勒捨身救人，終於感動轉軚，加入救災行列，大愛令人動容。

《龍捲風》結局原本出現姬蒂與泰勒的接吻戲，最終被刪剪掉，黛斯艾加鍾斯接受美媒訪問時稱，「相信是史匹堡的決定，避免電影格局變得陳腔濫調」。格倫鮑威爾亦認同有關處理手法，他說：「電影並非聚焦在姬蒂的感情生活，而是她對改變世界的熱情。」從結局彩蛋片段可見，姬蒂、泰勒和哈維合組新公司，繼續為消滅龍捲風努力，是否暗示新片票房報捷，便有望開拍續集？

上映日期：7月18日

相關字詞﹕安東尼雷莫斯 黛斯艾加鍾斯 格倫鮑威爾 鄭一朔 龍捲風 開箱

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