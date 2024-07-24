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娛樂

高橋一生首演台劇 三語台詞無難度

【明報專訊】今年5月宣布婚訊的日劇《天國與地獄》43歲男星高橋一生，昨日現身台劇《零日攻擊Zero Day》記者會，與杜汶澤、連俞涵、陳妤、柯一正、鄧九雲及許時豪等同劇拍檔會見傳媒。首次參演台劇的高橋一生飾演台日混血兒，與連俞涵扮演的新聞女主播原是舊情人，在台海危機的敏感時機重逢，彼此猜測對方目的。高橋一生在台灣拍劇3個月，事前做足準備工夫，中英日三語台詞背得滾瓜爛熟，獲導演讚專業。

杜汶澤客串反派

《零日攻擊Zero Day》製作費達2.3億台幣（約5500萬港元），全劇共分10集，以單元劇形式製作，今年3月開鏡，預計11月煞科。故事講述台海危機一觸即發，透過不同角度，描寫戰爭陰霾下的人性抉擇。從昨日公開預告片段可見，新劇以「解放軍登陸台灣」為宣傳標語，講述內地軍機越過南海後失蹤，於是以搜救為名，封鎖台灣海域，面對兵臨城下，外國政府匆忙撤僑，社會氣氛愈來愈緊張。連俞涵在記者會上表示，劇中飾演日本「男神」的前度女友壓力不小，除了拍戲不敢直視，高橋一生聽罷即笑說：「完全沒有感受到她的害怕。」

現定居台灣的杜汶澤稱到當地生活後胖了10公斤，在《零日攻擊Zero Day》扮演被中共指派滲透台灣的香港人；杜汶澤稱過往大多拍喜劇，首次演反派終於圓夢。

相關字詞﹕連俞涵 杜汶澤 零日攻擊Zero Day 高橋一生

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