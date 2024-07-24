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娛樂

美國殿堂級場地開騷 用Adele化妝間 張敬軒見外籍歌迷合唱 自詡外國明星

【明報專訊】《The Prime Classics HINS CHEUNG LIVE張敬軒演唱會》先後在倫敦和澳門舉行，早前在美加展開巡迴，首站在拉斯維加斯Caesars Palace的The Colosseum，不少國際歌手曾於此殿堂級場地演出，包括Celine Dion和Adele。張敬軒（軒仔）去年專程到The Colosseum捧Adele演唱會，場地已多年沒有邀華人歌手演出，軒仔榮幸又興奮，「可以企喺呢個舞台上面，好開心，我仲用Adele嘅化妝間同埋坐佢張櫈呀！」他見台下一名外籍歌迷跟着唱歌，大感驚喜，自覺似外國明星。

娛樂組

軒仔相距一年再到拉斯維加斯開騷，有不少來自紐約、芝加哥、洛杉磯、西雅圖和墨爾本等歌迷捧場。

感謝歌迷排除萬難捧場

日前發生微軟死機，觸發全球航空業大癱瘓，軒仔得知歌迷排除萬難到場十分感動，多謝粉絲不理千里、萬里到拉斯維加斯看他演出，有些要坐逾20小時飛機，亦有飛到某個地方再坐10小時車程，以不同方法抵達現場，幸好大家齊齊整整來到。

軒仔為拉斯維加斯演唱會準備新衫，穿粉紅色閃珠片背部開窿上衣獻唱多首歌。他唱出多首經典歌，包括《櫻花樹下》、《笑忘書》和《餘震》時，現場變成「大合唱環節」。

唱畢《餘震》，軒仔說有大發現，在台上看到很多觀眾一起唱，見到一名外籍女士也識唱，「突然間覺得自己好似個外國明星，好犀利呀！我第一次見到有外籍人士唱我啲歌，除咗我『遮遮』之外，好神奇。我想話，你（指外籍女士老公）都真係好有福氣，你老婆愛你愛到連廣東歌都學」。

握手整跌咪 呻維修費貴

軒仔為跟歌迷近距離接觸，落台握手，先呼籲觀眾要冷靜，因為他去年在新加坡演出留下「陰影」，提醒觀眾要惜住他支咪，「上次我喺新加坡，因為大家太熱情撞跌支咪，支咪要send去德國整，整咗我兩隻勞力士嘅價錢。所以希望陣間大家唔惜住我唔緊要，一定要惜住我支咪，知唔知？我好易搞嘅啫，但係我支咪好難搞」。他又準備了T恤送給歌迷，透露去年在同場地看Adele演唱會，要效法對方派發T恤給歌迷的方式，「佢送禮物送T恤畀觀眾係有支槍，一射就射到好遠，今次我冇準備支槍，但我準備咗一支『炮』！」

突然被抱起嚇親

軒仔稱其送T恤方式是加強版，請了一名美國人上台跟他一起瘋狂將T恤拋到台下，有歌迷大叫「拋埋軒仔」，對方抱起軒仔作狀將他拋出，軒仔被放低時笑說被嚇壞，「咁大個仔第一次被抱起」。

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