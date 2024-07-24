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娛樂

出書紀念媽媽百歲冥壽 陳秋霞分享攞家用藝術

【明報專訊】陳秋霞昨日到書展出席《媽媽語錄》新書推介會，兩女兒及一班圈中好友區瑞強、車淑梅、邵音音、陳美玲、周國豐、章國明、馮添枝、陳秀珠、黃百鳴、莊思敏、莊思明、莊思華、楊明等到場支持，新書收益捐慈善用途。

下月伙香港中樂團大馬演出

陳秋霞稱今年入行50年，由於退出樂壇已多年，沒出歌亦沒有練歌，所以不能像其他歌手一樣舉行紀念演唱會，故以寫書方式紀念入行50周年，「主要寫我媽媽，今年是她100歲冥壽，過去我無論到哪裏工作，媽媽一直伴在身邊照顧我，書中亦有回顧如何入行、結婚及跟女兒相處的點滴。（有否寫感情生活？）有寫初次見我老公，婚後如何磨合及嫁到馬來西亞的生活，當地很多蚊，我經常被蚊咬，又不習慣當地食物；亦有講到媽媽提我要向老公攞幾多家用，講到錢我最怕醜，開口攞家用都是一門藝術，這些雖然好私人，但我覺得幾有趣」。

問到除出書外，會否有其他紀念活動？陳秋霞表示香港中樂團下月到馬來西亞演出，她會擔任表演嘉賓唱一首歌，又透露去年在馬來西亞跟交響樂團搞了一個「指唱會」，她邊指揮邊唱歌，事前學了兩堂指揮，「我做樣而已，他們其實不用望我都識彈奏」。她在港逗留數天便返回馬來西亞，因不捨得離開孫仔太久。

記者：柯美

相關字詞﹕媽媽語錄 陳秋霞

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