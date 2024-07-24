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娛樂

朱晨麗否認封盤待嫁 不抗拒雪卵

【明報專訊】朱晨麗2011年奪港姐冠軍後加入無綫，至今13年，深知每年港姐競選結束後，都培養出一批生力軍，不過她不太擔心面對競爭愈來愈大，不斷自我增值，保持最佳狀態才不易被淘汰。她以師姐佘詩曼（阿佘）為例，「阿佘都是港姐出身，她不需要跟任何人比較。永遠都有新人湧現，只要保持好狀態，做好應該要做的本分就可以，我也想學阿佘有代表作，令人留下印象、獲好評價的作品，所以希望借《反黑英雄》為自己『打』出一條血路，當然除努力之外，成功與否都要配合天時、地利、人和」。

被電線箍頸拖行險窒息

朱晨麗以往拍劇多扮演執法人員，在《反黑英雄》又是飾演神勇女幹探，劇中奮不顧身追捕歹徒，不惜親身上陣搵命搏，最難忘拍一場被箍頸的戲分險窒息，「劇中跟大隻男對打，又要與匪徒駁火槍戰，當中有場埋身肉搏戲，對手拿電線纏着我的頸，再將我向後拖行，因為太投入，拍攝期間有一剎那，真的有窒息快死的感覺，出現伸脷、說不出話及狂標眼水等自然反應，拍完該場戲條頸紅了一片，慶幸只拍了兩take，沒有受傷」。

與史昊洺是朋友

朱晨麗劇中與陳山聰演過氣情侶，分手後再見亦是朋友，現實中未必如此理想。提到2017年她跟何廣沛合演劇集《超時空男臣》後傳緋聞多年，直至去年何廣沛取消關注朱晨麗的社交網，隨後公布有新女友，他們疑幻疑真的6年地下情才告一段落；之後傳出朱晨麗與富二代史昊洺拍拖，雖未獲當事人證實，但今年初陳煒突然大爆朱晨麗好事近，惹來不少猜測。朱晨麗澄清是一場誤會，更連續說5次「No」否認封盤等嫁人，「大家誤會了陳煒的意思，其實她只是送祝福，希望我今年內能夠結婚，知她只是開玩笑，不過仍感謝大家送祝福！」朱晨麗用Available形容目前感情狀况，否認未婚有喜傳聞，「不知為何會這樣傳，我與史先生是朋友，好彩互相明白，沒引起誤會。所有事都想順其自然，自問不是主動的人，入行後亦沒有太多時間結識新朋友，感情事隨緣吧！」她盼望兼顧愛情與事業，不過也自認是傳統女性，嚮往擁有自己的家庭，更有計劃生育下一代，「年輕時曾想過30歲結婚生仔，但現已36歲，仍未知幾時有着落」。她不抗拒雪卵，只是未太清楚了解，所以未踏出第一步，不過會盡量養好身子為未來做準備。

拍抖音攻內地市場

朱晨麗對上一部作品是2022年底播映的《輕‧功》，有傳遭公司雪藏，連帶曝光機會也減少。她表示對負面新聞已看化，為免影響情緒、身體健康及工作表現，會選擇刻意避開不看，除非網上言論寫得太離譜，否則僅一笑置之，不會跟網民對質或反駁。她解釋作品少不是純個人問題，而是全世界都在轉變，特別這幾年大家狀况都不是太好，所以趁空檔增值自己，嘗試向其他方向發展，例如勤力拍抖音短片，希望藉此擴大在內地市場的知名度，「自知起步比人遲，人家好多年前開始做，現已發展得好好，相反，我最初對拍抖音和直播帶貨完全一竅不通，要由零開始，靠自己去摸索學習。見黎耀祥近年多在內地工作，有問他意見及留意他做直播的方式」。她認為直播帶貨是一大挑戰，能考驗口才、記性及應變控制能力，跟拍劇完全不同，需要花心機和時間鑽研。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

髮型：Terrence Chan@HOLA il colpo Hair & Pets

場地：鐵板燒海賀（The ONE）

相關字詞﹕史昊洺 何廣沛 朱晨麗

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