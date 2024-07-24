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娛樂

再度反擊梁思浩 楊思琦：少說話積口德 王晶爆「前生冤孽」願為某人犧牲一切

【明報專訊】王晶為靈異節目擔任嘉賓舊事重提，被追問一段「前生冤孽」時，提到當年為某人犧牲一切，放棄底線都值得，後來因為黃霑的遭遇令他醒悟。王晶「前生冤孽」惹網民討論外，梁思浩亦再惹是非，楊思琦與甄妮不約而同不開名向他還擊。

記者：林祖傑

王晶前晚應梁思浩邀請為《直播靈接觸》任嘉賓，節目中梁思浩提到當年跟鬼才黃霑合作主持《城市追擊》，茶餘飯後黃霑慨嘆前世冤孽。王晶不諱言亦遇到類此情况，「我會覺得其實係『前生冤孽』，因為我係好有原則、好硬頸嘅人，為咗某個人，覺得就算犧牲一切，放棄底線都值得」。他稱這個人是自己前生冤孽。梁思浩追問是否願意為對方放下一切？王晶說︰「我相信都放下咗好多。」王晶稱最後覺醒，因為霑叔前車可鑒，他說︰「霑叔嘅例子係一塊鏡警醒咗我，我醒係因為睇到佢，霑叔咁叻都咁樣，我無佢咁叻，所以我早啲放手，當然點都會痛。」

談傅聲離世後靈異經歷

王晶受訪時被問到所指是否過往的緋聞對象或紅顏知己？他笑說：「好多年前啦！點講得邊個呀！是傳過緋聞其中一個，值得的，但我都咁老，幾十歲仲講咩吖！」

王晶透露將會製作網上節目《王晶笑看江湖》，稱講得真話就不怕得罪人，還會分享自己的傻仔事。問可會分享情史？他說：「我的情史就不會傻仔啦！」王晶1978年跟丁德君結婚，育有兩女，但他多年來被「晶女郎」包圍，其中兩個「晶女郎」的緋聞維持最長時間，先後是邱淑貞與關秀媚，前者更被王晶由清純形象改造為性感女神，事業有更大發展。王晶多年前在《志雲飯局》中透露跟「晶女郎」有過兩段感情，分別維持了6年與8年。

王晶亮相《直播靈接觸》講靈異故事，提到跟已故動作明星傅聲合作《花心大少》後的靈異傳聞。他稱傅聲撞車送院後，他趕到醫院見最後一面，後來有朋友指他被靈體纏身，但他認為不可信。

梁思浩認與陳彥行有芥蒂

梁思浩受訪時預告新一輯《直播靈接觸》會邀「樂壇風紀」甄妮任嘉賓。他又承認近日在網上節目《娛樂好好玩》跟秘婚產女的陳彥行及被指扮可憐博同情的楊思琦有是非，他說跟陳彥行好耐無見，「可能別人會覺得我說話好直，話有男朋友或生小朋友要通知大家分享喜悅，是因為避免尷尬事情發生，就如龍婷原來有小朋友，也應該要通知大家，因為長期話自己單身，介紹別人給對方的被淋鏹水點算？」他表示雙方沒影響友誼，「我只是忟憎，但不等如不當她朋友，會有芥蒂，但可以做朋友」。對於指楊思琦扮可憐，他表示直話直說，在這行40年，只是將見到的人和事說出來。

楊思琦曾反駁梁思浩的批評，昨日她再於社交平台反擊，她截取報道圖片留言：「為做節目，故弄玄虛，說是說非，嘩眾取寵，有人信嗎？哪有這樣的人？男子漢，多做事，少說話，積口德，才是人！大家小心！」前晚梁思浩提到傅聲與甄妮，昨日甄妮也在社交平台寫道：「人要臉，樹要皮，2024年，不要臉不要皮，九運年～全浮上水面，見識見識」似有所指。

「紅衣女鬼」真面目示人

前晚《直播靈接觸》安排20多集以來演「紅衣女鬼」的藝員彭翔翎以真面目示人，加入主持行列，梁思浩特別向觀眾介紹彭翔翎入行7年，默默工作應給她鼓勵。彭翔翎入行追夢，為幫補生活費曾兼職做的士司機。

相關字詞﹕邱淑貞 楊思琦 直播靈接觸 梁思浩 王晶

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