玄彬演抗日烈士新片入選多倫多影展 李善均遺作《幸福的國家》下月開畫

《南山的部長們》禹民鎬執導，玄彬、《魔鬼對決》朴正民及《黑道律師文森佐》全汝彬主演的抗日電影《哈爾濱》，台前幕後陣容鼎盛，加上《5時恭候的證人》鄭雨盛和《殺人者的購物中心》李棟旭等巨星客串，更遠赴蒙古及拉脫維亞等地取景拍攝，難怪未映先轟動。今年3月煞科後，新片開畫無期，直至入選多倫多影展，韓媒估計今年內有望上映。

《哈爾濱》真人真事改編

《哈爾濱》改編自韓國「愛國烈士」安重根的真人真事，講述1909年10月，安重根得悉日本前首相兼朝鮮統監府統監伊藤博文將赴哈爾濱，尋求俄羅斯支持日本吞併朝鮮，於是在哈爾濱火車站開槍擊斃對方，最終被捕判處死刑。從宣傳海報可見，玄彬飾演安重根與他的反日戰士包括朴正民、全汝彬及《毒梟聖徒》趙宇鎮並肩前行，地上拖着四人長長的身影，感覺就似慷慨赴義，他們之中只有玄彬抬頭望向遠方，堅定眼神流露拚死戰意。

雖然《哈爾濱》預告片只有短短數十秒，但見滿面鬍鬚的玄彬對着抗日義士說：「我還有任務未完成，就算不惜代價，都要幹掉蹂躪大韓民國的日本老狼。」然後在冰天雪地上獨行，大批日軍擎槍瞄準，他仍臉無懼色，感覺令人肅然起敬。此片將於多倫多影展率先曝光，影展早前亦公布《驅魔人：信仰者》大衛哥頓格連（David Gordon Green）執導、《翻生侏羅館》賓史迪拿（Ben Stiller）主演喜劇《Nutcrackers》將會擔任開幕電影，《完美巨聲幫》莉寶韋遜（Rebel Wilson）首次自導自演音樂劇《The Deb》則獲選為閉幕片。

朴正熙遇刺後續

在《哈爾濱》飾演安重根助手的劉在明參演另一新片《幸福的國家》，同樣改編自韓國近代史上重要事件，昨日亦揭開神秘面紗，此片由《光海，成為王的男人》秋昌民執導，劉在明、《機智醫生生活》趙正錫，以及去年涉毒受查期間自殺身亡的李善均合演，亦是後者繼《末日廝殺橋》後另一遺作。電影講述1979年韓國總統朴正熙遇刺後，涉案的中央情報部秘書朴興柱受審過程，李善均飾演主角朴泰柱正是以後者為藍本。

在新片記者會上，扮演朴泰柱代表律師的趙正錫，以及影射發起政變的全斗煥、戲中改名全尚斗的劉在明，均對李善均離世表示不捨，趙正錫表示：「我永遠不會忘記第一次化妝試戲時，李善均的眼神彷彿就是那個時代的政客。」導演秋昌民亦表示曾詢問李善均為何接拍本片？後者認真地答：「我想向趙正錫這種出色演員學習。」可見二人惺惺相惜。《幸福的國家》將於下月14日在韓國開畫。