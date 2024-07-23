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娛樂

黃子華許冠文化身「戲院禮儀師」 籲勿成犯眾憎觀眾

黃子華許冠文演「戲院禮儀師」 《破．地獄》演員做犯禁觀眾

【明報專訊】黃子華與許冠文相隔32年再合作，主演電影《破．地獄》將於11月14日上映，導演陳茂賢聯同台前幕後製作了一條「《破．地獄》戲院禮儀片」，除黃子華、許冠文外，衛詩雅、朱栢康、周家怡、金燕玲、梁雍婷和鍾雪瑩一同演出，明日（24日）起於英皇院線率先首播。

黃子華與許冠文在戲院禮儀片中入場欣賞自己主演的《破．地獄》，遇到其他演員飾演的問題觀眾，犯下一連串戲院場內的不適宜行為。首先有開場後姍姍來遲的鍾雪瑩，影響準時入場的觀眾睇戲；再有朱栢康和梁雍婷拿手機自拍，阻擋後方許冠文視線，要好言相勸。

另外，周家怡如入無人之境，興奮打電話給友人分享巧遇黃子華，被黃子華友善勸喻保持安靜。壓軸登場是《不日成婚2》飾演婆媳的金燕玲與衛詩雅，今次二人關係不再緊張，忙「講戲」多過睇戲，金燕玲更爆出一句「好巴閉咩」，雞啄唔斷的「婆媳」被黃子華提醒收細音量。經過「戲院禮儀師」黃子華和許冠文提醒，眾人專心睇戲。

預告新片多喊戲

許冠文首度參演戲院禮儀片，笑言：「我覺得幾好玩，一班演員在戲院入面詐諦睇番自己。」問到對《破．地獄》的期望，他希望觀眾享受電影，「希望上映時，觀眾好似我哋咁嘻嘻哈哈笑緊，係我希望啫，不過多數都唔可能，因為戲入面都好多喊嘅場面」。

娛樂組

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