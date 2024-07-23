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娛樂

李麗珊再任奧運主持似敘舊 李慧詩曾失言 汲取教訓做足功課

【明報專訊】巴黎奧運將於7月26日（香港時間27日凌晨）開幕，各大電視台積極備戰製作節目，HOY TV請來3名奧運獎牌得主李麗珊、李慧詩和蘇慧音任主持和評述。李麗珊開心再主持奧運節目，上屆獲益良多，今次當敘舊。「牛下女車神」李慧詩去年為HOY TV任亞運節目直播旁述員時曾說「希望日本贏中國」受批評，她稱事後有檢討及改善，今次會做足功課。港台邀請憑電影《九龍城寨之圍城》人氣急升的伍允龍昨日出席特備節目《奧運第一台》啟播活動，因拍戲左腳受傷的他使用助行車及需別人攙扶，表示幸好沒傷及筋骨，做了兩個手術，個多月後才痊癒。

記者：柯美、林祖傑

李麗珊、李慧詩和蘇慧音昨日出席HOY TV《巴黎奧運2024》開廠拜神儀式，李麗珊被問到再任奧運節目主持，是否駕輕就熟？她表示上屆做主持很開心，學到很多，今次敘舊居多，不敢說將經驗分享給後輩，讚之前為亞運節目任旁述員的李慧詩做得好、好叻，不需要她教，「主持亦非我專長，只是抱着運動員心態，為運動員抒發內心想講的說話，因為有些運動員比較怕醜，不善表達」。

李升呢做主持 有錯盼能改善

李慧詩去年在亞運一場女子4 X 200米自由泳接力決賽為HOY TV直播旁述，同場賽事有中國隊及日本隊，介紹日本隊選手進場時，她說「希望日本贏中國」備受抨擊，李慧詩承認當時講錯少少說話，事後檢討，看有什麼可以改善，「每個人都有自己支持的人，希望做香港主持的人都支持中國隊和中國香港隊。上次我是賽事旁述，跟今次真正做主持不同，要全方位，兼顧的東西較多」。會否多做功課？她說：「會，但做太多怕上腦太緊張，上次因為太緊張，臨時情况下講了一些自己不認識的東西，有錯誤希望能改善。」

首任奥運評述 蘇慧音緊張又期待

首次擔任奥運評述的蘇慧音表示只做過國際乒乓球聯會旁述，經驗不多，有點緊張，但又期待，最想看乒乓球賽，也想看羽毛球和風帆。

對於香港15歲滑板運動員因會籍問題無法出戰今屆奧運，李麗珊表示每個屬會都有自己的選擇準則及章程，普遍整個體育界開始有透明度，如果有潛能的運動員，今屆錯過了仍有下一屆，「香港運動員機會愈來愈多，發展亦多了，只是資助仍然較少，不用太擔心，是時間問題」。

常受傷 伍唔認搏命

伍允龍昨日出席港台《奧運第一台》啟播活動，他早前拍戲左腳受傷，由別人攙扶現身，又自備助行車免再弄傷腳，「一個月前拍動作戲出了小意外受傷，好彩冇傷到筋骨，只是左腳有忽肉唔見咗，做了兩個手術，已拆線，好番好多，差不多行到，已重回劇組開工，先拍文戲，待過多一個月痊癒後，再拍打戲」。他表示今次受傷算嚴重，不過未到最嚴重，動作演員始終有危險，「成身都是故事，曾被安志杰踢裂兩條肋骨，做慈善活動又斷過手」。經常受傷可覺得太搏命？伍允龍說：「媽咪覺得多啲，身邊朋友都覺，我經常講不太嚴重，始終會好番，拍出來是永遠，有時少少付出是OK。」

不知舊愛鍾嘉欣廣州開騷

伍允龍憑《九龍城寨之圍城》人氣升，工作量大增，下月拍攝新戲延遲，好讓他養傷，但有不少其他工作。問到之前入戲院捧場的舊愛鍾嘉欣將於廣州開騷，他會否捧場？伍允龍說：「我沒有留意她開演唱會，如果他邀請我，我一定會去。」他知道好友林峯將在澳門開騷，兩人經常聯絡傾偈，「林峯知道我受傷，叫我小心，多謝關心」。會否與其他《城寨》兄弟上台獻唱？他笑道：「不想他的粉絲走，如果他有這計劃，幫到手一定會，相信他不用我幫手。」

相關字詞﹕伍允龍 蘇慧音 李慧詩 李麗珊 15歲滑板運動員

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