鄭秀文演唱會任嘉賓 周殷廷自覺三生有幸

【明報專訊】鄭秀文（Sammi）前晚舉行第8場紅館演唱會，與表演嘉賓周殷廷手拖手合唱《不要驚動愛情》，表示被對方在音樂旅途上的奮鬥史感動，欣賞他鍥而不捨為夢想努力的精神。周殷廷稱不單是首次在紅館唱歌，更是第一次做演唱會嘉賓。Sammi笑問周殷廷平時經常除衫，看得大家心心眼，問為何這晚不除？周殷廷指Sammi才是肌肉擔當。Sammi聞言立即舉起雙手展示肌肉，自豪說：「『排骨文』練到『大隻Mi』，真係唔少嘢㗎！」Sammi又讚周殷廷歌曲《三生有幸》hit爆，周殷廷稱獲Sammi邀請分享舞台，才是三生有幸，讚Sammi仍堅持不斷進步及創新，令他非常敬佩，又請求跟她自拍，Sammi假裝掀開他的西裝褸，引得全場尖叫。