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娛樂

丘亞葵爆Hello Kiss後首現身 被問已婚有孩子 龍婷：過咗去就算啦

姚子羚跟Avantgardey成員Nona「相認」：終於見到本尊

【明報專訊】43歲龍婷與65歲已婚資深演唱會製作人丘亞葵近日爆出緋聞，兩人被拍到結伴睇戲、撐枱腳外，還在車廂親吻。丘亞葵對此解釋是朋友式Hello Kiss，與龍婷均稱是多年朋友關係，否認有婚外情。爆緋聞後，丘亞葵前晚首度公開露面，到亞博欣賞日本舞蹈女團Avantgardey演出，但未有接受訪問。至於一直潛水的龍婷，昨日被自稱是她前鄰居的網民爆已婚及有孩子，6年前一家住筲箕灣。龍婷對此回覆傳媒說：「啲嘢過咗去就算啦！」

記者：林蘊兒

龍婷與丘亞葵傳出緋聞後，龍婷透過唱片公司澄清跟丘亞葵只是多年好友，純友誼關係，因拍攝角度引起誤解。丘亞葵則否認與龍婷有婚外情，跟對方清清白白，見面為工作，稱車廂親吻是朋友式Hello Kiss，已向太太解釋清楚，對太太和龍婷受影響致歉。

工作人員阻擋記者拍攝

身穿西裝的丘亞葵前晚7時許獨自現身亞博看Avantgardey演出，一見在場傳媒即低頭看手機。追問他太太有否就緋聞一事感不開心？他未有回應，隨即在工作人員陪同下快步入場，其間有工作人員伸手阻擋記者拍攝。之後丘亞葵應傳媒要求，步出會場企定定拍照，但事先聲明不接受訪問。

「舊鄰居」稱6年前拜訪龍婷家

龍婷2019年參加央視歌唱節目《星光大道2019》獲總冠軍，2020年《春晚》壓軸登台獻唱，2022年參加無綫《中年好聲音》爆紅。她與丘亞葵傳緋聞至今一直「潛水」未有露面，她對私生活甚為低調，昨日有自稱是她舊鄰居的網民表示，龍婷2018年曾在筲箕灣居住，雙方搭電梯認識，龍婷很熱情邀請該網民翌日到家中作客，當時龍婷有其他家人。該網民續稱，龍婷住較高層，住所較小，家中有老公、小孩及婆婆，沒想到現在是「小明星」。很多網民對龍婷有老公及小孩感到驚訝，該網民再留言：「是啊，我去她家的時候有聊天，明顯是孩子去上學了，大概是婆婆在家，老公上班。」龍婷對此回覆傳媒說：「啲嘢過咗去就算啦！」她指其他事之前公司已回覆，不再回應。亦有網民指龍婷參加《星光大道》時已離婚，有疑似她女兒的女孩多次在節目亮相，還向龍婷揮手。

Avantgardey全新造型演出

另外，Avantgardey 17名成員前晚在亞博展開亞洲巡迴第二站，她們向來以校服造型演出，今次帶來多個全新造型，除1980年代復古打扮外，其中5名成員更cosplay美少女戰士大跳主題曲《Moonlight傳說》。配合香港演出，全員演出廣東話版《跳舞街》，其他廣東歌演出曲目，除《今期流行》及《打雀英雄傳》，亦跳了鄭秀文的《煞科》及黎明的《Sugar in the Marmalade》。Avantgardey很喜歡周星馳（星爺），為向星爺致敬，再次演繹「周星翅」外，亦在《跳舞街》加插跟星爺通話對白，她們更邀請100名本地小朋友一起大跳另一著名舞蹈作品《海鷗飛翔》。

姚子羚與撞樣Nona合照

到場睇騷藝人有姚子羚、王君馨、衛詩、鍾舒漫、松岡李那、江若琳和老公蕭唯展等。早前被指跟成員Nona撞樣的姚子羚，在社交平台分享與Nona合照，寫道：「之前有報道說我倆長得像～終於見到本尊啦～好開心見到Nona，她真的很可愛~除了跳舞ichiban外，表情表達也真的太su go i，Nona還follow了我，太感動了。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

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