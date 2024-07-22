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娛樂

王菀之配音向後輩偷師 「阿樂」Ivy So想姜濤聲演「阿尷」

【明報專訊】王菀之（Ivana）、蘇雅琳（Ivy So）、黃正宜、張蔓姿和麗英聲演的動畫電影《玩轉腦朋友2》，香港及澳門票房達6700萬，昨日齊齊到尖沙嘴戲院謝票，氣管不適的Ivana與剛脫了智慧齒面腫的阿正戴口罩到場。

Ivana表示第二次聲演角色「阿愁」，很開心與觀眾一起成長了9年，自認性格與「阿愁」相似，不過有時又會是可愛的「阿樂」，「反而好想多一點『阿樂』上身，可以𧨾身邊人開心」。

Ivana表示今次和一眾後輩合作，有很多不同火花，配音時會暗地向後輩學習，「覺得聲演相比演戲很不同，有時覺得比演戲更難，動畫表情誇張，要靠把聲去演繹好難」。

Ivy So為「阿樂」配音，笑言估不到咁快得到「千萬票房女星」名銜，表示日前才入場觀看自己聲演表現，但難以投入去看，因之前睇到一些評語，全程審視自己哪裏做得不好，承認很想聽師兄姜濤聲演角色「阿尷」，「他都覺得自己似，我覺得他本人都好大方和可愛」。

談到日前COLLAR擔任鄭秀文（Sammi）演唱會表演嘉賓，Ivy So表示很開心，大讚Sammi十分友善，「我們在後台化了半塊面妝時見面，她還逐一記得我們的名字，真的好sweet，好開心大前輩知道我個名」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕蘇雅琳（Ivy So） 王菀之（Ivana） 玩轉腦朋友2

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