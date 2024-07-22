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娛樂

炎明熹捧After Class隊友 遇高層樂易玲零交流 姚焯菲鍾柔美詹天文珍惜同台表演

炎明熹讚After Class隊友演出精彩 Chantel稱未知4人何時再合作

【明報專訊】聲夢小花姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy），假旺角麥花臣場館舉行一連兩場《音樂出沒：let's play together》演唱會。前晚尾場，薛家燕、無綫高層樂易玲、冼靖峰、林智樂和林沚羿等捧場。盛傳因合約問題遭無綫雪藏的炎明熹（Gigi）現身支持After Class隊友，樂易玲跟Gigi前後行坐，現場所見兩人沒有偈傾。3小花異口同聲說整體表現及格，Chantel快將回新西蘭讀書，Windy和Yumi仍在為升讀大學問題煩惱，很珍惜同台表演，對於After Class何時「合體」，她們靜待公司安排。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

頭戴白帽、身穿粉紅色上衣的Gigi與姑丈到麥花臣場館，本想低調入場，她出現時引起一陣小混亂，發生推擁情况，Gigi決定企定讓傳媒拍照。樂易玲早前曾以「忘本論」回應Gigi約滿離巢傳聞，二人各自為傳聞解畫，及後Gigi沒有參加樂易玲生日會，令傳聞言甚囂塵上。

樂易玲和Gigi前晚被安排坐前後排欣賞音樂會，二人專心睇騷，未見有任何交流。Gigi有到後台打氣，在社交網限時動態貼Chantel、Yumi、Windy出場前照片，留言：「大家加油呀！」她離場時表示看得很開心，又大讚隊友演出精彩。

Windy感觸落淚

Chantel、Yumi、Windy在音樂會施展渾身解數，連續演繹多首快歌，又唱又跳，炒熱全場氣氛。她們輪流獻唱自己的歌曲外，分別表演彈琴、吹色士風和長笛，同是18歲的3小花，各自分享生日願望，Windy表示早前生日已達成植髮願望。9月生日的Chantel說：「好希望生日可以回港跟小菲象（粉絲暱稱）慶祝，不過擔心要應付學校考試未必有時間。」Yumi希望12月18歲可以考車牌，然後載好友遊車河。

3人唱鍾舒漫的《給自己的信》前，Yumi稱《聲夢傳奇》比賽後，首個演唱會在麥花臣舉行，有很多回憶，很難得今次3個人可以同台開騷；Chantel多謝家人和粉絲與樂易玲。Windy感性說：「自從參加比賽大家認識至今，經歷好多高低起跌，感恩有她們陪伴，所以好珍惜在一起。由出道到現在，沒有大家的支持，好難行到這一步。」唱歌時，Windy感觸忍不住喊，Yumi和Chantel輕拍她以示安慰。安歌環節，Chantel、Yumi、Windy合唱連詩雅的《到此為止》和她們的合唱新歌《CYA》，唱完依依不捨離開舞台。

有很多進步空間

Chantel、Yumi、Windy完騷受訪，連續兩晚又唱又跳，還奏樂器，她們透露今次排練時間比較匆忙，因要等Chantel放假回港才能開始。至於整體表現，3人異口同聲說一定及格，自問已盡力。Windy自評首晚表現70分，第二晚80分，仍有很多進步空間。Yumi認為最緊要享受演出，毋須評分數。

至於演唱會最難忘的環節，Windy表示是安歌部分，唱到《到此為止》和《給自己的信》像跟自己對話，令她想起以前參加《聲夢傳奇》比賽時候的事，難免特別感慨，自覺成長不少，所以哭了出來。

爆Gigi專登穿新衫

提到Gigi現身捧場，Chantel、Yumi、Windy異口同聲說好開心，Gigi還走到後台為她們打氣加油，「Gigi說很掛念我們，還自爆專登著新衫來捧場。因為演唱會的rundown好密，鳴謝時用《聲夢》來統稱所有學員，沒有特別指名多謝哪一位」。Chantel表示未知幾時有機會4人再合作，要等公司安排，「Gigi都有學業或工作上嘅忙碌，我們私下有保持聯絡。（完騷同佢聚一聚？）希望有時間，不過我還有一周便要趕回新西蘭繼續學業」。Yumi希望Chantel離港前，能一起為新歌《CYA》拍MV。

Yumi不滿意放榜成績

Yumi和Windy是應屆DSE考生，放榜後忙於處理9月入讀大學的安排，Windy透露考慮到內地或外國升學，仍在猶豫應否離港，機會一半半，「將來大家可能在不同地方，今次我們3個一齊開到演唱會，加上見到Gigi，所以特別珍惜今次」。

Yumi自言對放榜成績不滿意，「有少少不開心，呢幾日喺度諗緊條路應該點行」。因為讀不到想讀的科目？她說：「可以咁講，對自己都好高要求，𠵱家面前好似好多選擇，會再深思熟慮。（想留喺香港讀書？）係，但要慢慢安排。」Chantel笑被兩好友的放榜緊張情緒感染，令她也擔心自己考試成績，預計9月生日要在考試中度過，12月畢業才回港補祝。

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相關字詞﹕樂易玲（樂小姐） 詹天文（Windy） 鍾柔美（Yumi） 姚焯菲（Chantel） 炎明熹（Gigi） 聲夢小花

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