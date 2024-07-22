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娛樂

【娛樂場】內地劇《錯位》 刑警馬伊琍撕開佟大為好先生假面具

【明報專訊】《繁花》內地女星馬伊琍與佟大為主演的愛奇藝劇集《錯位》，改編自日本作家松本清張小說《交錯的場景》，講述馬伊琍飾演的刑警姜光明和拍檔石落（高至霆飾）調查一宗姦殺案時，偶然發現作家顧己鳴（佟大為飾）小說所描繪的犯罪場景，與他們正在調查的案發現場離奇重合，交錯的虛構世界與現實，把他們引向迷局中。

馬從角色領悟愛自己

佟大為一改過往飾演的好好先生形象，劇中扮演為求上位不惜拋棄初戀女友的豪門贅婿；刑警馬伊琍的出現，使他極力想隱瞞的過往逐一被揭露，看似深情的他實則詭計多端，演出獲不少觀眾讚賞。

馬伊琍在《繁花》和《我的阿勒泰》展現不同演技，今次在《錯位》扮演王牌刑警，經常為辦案冷落另一半，偵辦姦殺案過程中，意外發現老公偷食鐵證，備受打擊，覺得身為刑警，自己老公出軌快一年，居然什麼都不知道。

佟讚舊柏檔狀態很好

馬伊琍從角色有所領悟，「從小到大，很少有人告訴你要先愛自己，一個不懂愛自己的人，是不懂怎麼愛別人，個體沒有站穩的話，周圍的人際關係自然也不會穩固，所以我覺得姜光明還沒有想清楚這一點，她沒有把生活搞得太明白」。

馬伊琍和佟大為繼《奮鬥》、《婚姻保衛戰》，相隔13年合演《錯位》，兩人在拍攝現場一見面就興奮擁抱。佟大為笑稱戲外喊馬伊琍「老馬」，再次跟對方合作，心情特別開心，「我前幾年在上海拍戲時，跟她一起吃飯，我們一直保持聯繫，她這幾年的戲我都有看，真的覺得她到了一個特別好的年紀，不管是經驗還是狀態都很好」。

佟大為在《錯位》嘗試不同戲路，飾演憑犯罪小說《黑雨》成為知名作家的顧己鳴，人前是寵妻小說家，處處維護行動不便的妻子蘇真真（藍盈瑩飾），人後處心積慮想除掉絆腳石，他忍不住自嘲，「我在劇中的名字跟性格很貼切，顧己鳴的意思就是顧着自己出名（鳴）」。

「黑化」戲分即興發揮

佟大為劇中靠抄襲已故小說家的作品出名，還拋棄初戀女友，求愛富家女，當上豪門贅婿，被戲稱「犯贅份子」，角色跟自身性格有相當大反差，他說：「對我來說這次最大突破是演壞人，顧己鳴經歷的事情很複雜，他太渴望成功，沒能撐過黎明前的黑暗，選擇了錯誤的捷徑，如果他沒有抄襲唐尋留下的6頁小說底稿，就不會有後面這些事。」

顧己鳴的心境轉折，其中連環遭受羞辱，感無力、委屈的情緒無法壓抑，坐在昏暗車裏崩潰痛哭的一場戲，為角色埋下「黑化」伏筆。佟大為說：「停車場的戲是即興發揮，劇本寫得比較簡單，為了強調角色的憋屈，我跟導演討論後，決定讓對手演員多說一句『你知道我踩一腳油門，要花多少錢嗎？』」導演郭映嘉透露拍攝時，自己偷偷跟着哭，很想上前抱抱佟大為，因太害羞，最後忍住。

相關字詞﹕佟大為 馬伊琍 錯位

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