劉穎鏇為蜜桃臀加操 黃婧靈穿細佬短褲打底防走光

劉穎鏇穿窄身牛仔褲配T恤盡顯身材線條，對身形未感滿意的她打算繼續健身操練，透露現時體重約120磅，「稍後要拍新劇，有打鬥動作戲，可能要騷身材，為視覺好看和應付體能消耗，一定要努力運動和忍口減磅」。劉穎鏇有份主持奧運節目，預計部分深宵直播，明白難抵消夜誘惑，準備以健康又營養的食物，例如果仁代替杯麵，盡量少食至愛的薯片和雪糕，「想手臂結實有線條，目標有蜜桃臀更好，心目中最想似『神奇女俠』主角姬兒加杜身形，擁有完美曲線」。

波波示範打羽毛球時慘食波餅，踢足球又誤擊中自己頭部，否認是「運動白癡」，自誇是運動天才，「小時候學過兩年花式溜冰，雖然平衡力不算太好，但不關身形上重下輕的問題，是較難控制溜冰鞋。踢足球時因為太大力射波，令鞋套反彈中頭獎，幸沒有傷到塊面」。波波承認受上一次意外露出紅色打底褲教訓，昨日穿了黑色打底褲，自爆借了弟弟的短褲著，打底褲褲腳比面褲更長，她笑說：「係呀，比我條命更長。」她透露早前往泰國跟胡慧沖拍節目，首次在鏡頭前穿三點式性感示人，形容非常突破。

記者：林蘊兒