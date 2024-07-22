勁滿意COLLAR送薯片背囊 鄭秀文伙許志安合唱感觸爆喊

Sammi準備到後台時，COLLAR送上一個由好多包薯片砌成的大背囊做禮物，Sammi「嘩」了幾聲後哈哈大笑，立即孭上身大叫：「好正！」她興奮得跳跳紮唱了幾句《IQ博士》。Sammi與老公許志安（安仔）合唱《世紀末煙花》，一時感觸，淚如雨下，安仔以微笑和點頭回應。

怕感染 冇安排握手環節

完騷後，Sammi孭住薯片背囊，跳蹦蹦離開紅館，說對這份禮物非常滿意，開心過送鑽石給她。她透露由於最近新冠病毒肆虐，很多人受感染，故沒有安排握手環節。

娛樂組

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