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娛樂

胡慧中陪愛女何嘉珍書展打躉 跟讀者交流 余迪偉鼓勵詹朗林寫作齊辦講座談領悟

【明報專訊】商台DJ余迪偉與ViuTV節目《總有一瓣喺左近》主持詹朗林（JJ）前晚到書展明報出版社攤位，為兩人分別推出的新書《迪迪的Diary 2》與《念．擇．生》舉行簽名會。余迪偉與詹朗林新書風格截然不同，但理念不謀而合，決定合辦「大捨大得，吾寫吾得」講座。詹朗林自言墨水不夠，無意再執筆，後獲余迪偉鼓勵又介紹出版社，新作得以面世。胡慧中與民政事務局前局長何志平的女兒何嘉珍推出詩集《相信光》，開幕日獲父母撐場，何嘉珍連日到場跟不同讀者交流，日日企六七小時，胡慧中前日到場相伴愛女，大爆女兒性格單純，怕她被欺負。

娛樂組

余迪偉與JJ前晚一同到場，兩人夾定齊穿白恤衫宣傳新書。余迪偉透露曾跟JJ同在ViuTV工作，不過二人未曾在化妝間碰面亦不認識，直至有次小肥介紹JJ做他主持的網台節目嘉賓，見面後，覺得彼此好夾。

JJ是新晉作家，去年推出首本著作大受歡迎，謙稱自己墨水不夠，寫得好辛苦，原本不打算再寫書，獲余迪偉鼓勵繼續寫作，又介紹出版社合作。余迪偉笑稱因他負責搭路，JJ搞笑叫他做爸爸，《念．擇．生》成了他的孫兒。

巧合以父為題材 有笑有淚

余迪偉與JJ的著作風格截然不同，前者以成長、朋友與經驗輕鬆分享自己人生觀，後者以佛學與個人經歷嚴肅談生死，不過二人的著作理念不謀而合，所以一齊做講座。JJ透露閱讀余迪偉新書時，驚訝對方跟自己新書一樣，有文章同以父親為主題，初時看覺得會心微笑，看到最後會忍不住淚水，「剛巧我的書最後一章也是講爸爸，我跟余迪偉的環境完全不一樣，我是單親家庭長大，有一段很長時間對父親帶恨意或誤解，直至他離開前釋懷，放下執著」。

余迪偉出過逾20本書，早幾年暫停了，近年因主持商台節目《口水多個浪花》，Do姐（鄭裕玲）提議各主持做一個個人環節，他做了「迪迪的Diary」而再執筆，聽眾反應好，去年再出書。他翻看兩本「迪迪的Diary」自覺成長了很多，對生命有更多領悟，余迪偉介紹新作內容好赤裸，是內心的赤裸。問兩人會否有進一步合作？余迪偉稱希望跟JJ在工作上有合作。

何嘉珍詩集讀者年齡廣

胡慧中的23歲女兒何嘉珍連日在書展宣傳首本詩集《相信光》，接觸不同類型讀者，有男士看宣傳海報後，問她作者是否在場？何嘉珍說是詩集作者時，對方驚訝她這樣年輕，認為詩人都較大年紀。有媽媽帶女兒來買書時，向囡囡說：「呢個姐姐寫詩畀佢媽媽。」也有來自深圳或廣州等地的讀者，他們會買好多本書，這幾日她的小紅書粉絲人數不斷增加。

胡慧中笑稱女兒一直覺得出詩集這件事不真實，現在實現了，仍覺得不可思議。何嘉珍解釋在學校中英文成績很好，但理科成績比不上同學，自覺有不足，能在23歲推出詩集，是很新的體驗。胡慧中提到愛女性格很純，不是大小姐，也沒有公主病，有時候擔心女兒被欺負，「人善人欺、天不欺，相信上天會睇住，好多人都惜佢」。

何嘉珍自稱做過很多兼職，包括在報館當實習記者、補習老師，又曾在無綫和元氣壽司工作，還有六七年街頭攝影師經驗，很多人透過小紅書找她拍照。問會否推出第二本書？何嘉珍表示會考慮出攝影集，要看情况，因為明年才大學畢業。

陳秋霞新作收益做善事

此外，金馬影后陳秋霞新作《媽媽語錄》將於周二（23日）在書展開發布會。新書收益全數捐作慈善用途，當中50%捐給「馬來西亞金獅百盛基金」，餘下50%捐「健康快車香港基金」。

相關字詞﹕何嘉珍 胡慧中 詹朗林（JJ） 余迪偉

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