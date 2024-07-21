明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《愛舞聚》 金球影后莉莉格斯桐新片 原住民之歌

【明報專訊】莉莉格斯桐（Lily Gladstone）憑《花月殺手》今年初締造多項紀錄，包括成為首名美國原住民金球獎及演員公會影后，其實她主演的另一電影《愛舞聚》（Fancy Dance）跟《花》片同樣於去年首映，但延至上月才在美國限量戲院開畫，並於6月28日在影視串流平台Apple TV+上架；在爛番茄網站綜合114篇評論文章《花》片得分96%，幾乎一致好評。

胞妹失蹤 照顧姨甥女

《愛舞聚》講述俄克拉荷馬州原住民區的Jax，胞妹Tawi失蹤，被迫獨力照顧13歲姨甥女Roki，但社福部門介入，查出Jax有犯罪前科，不適合當監護人，要把Roki交由Jax的白人父親Frank照顧。Jax一方面調查Tawi下落，再偷偷從Frank住所接走Roki，稱到帕瓦大會（北美原住民集會），或能與Tawi重逢。Frank未能聯絡Jax，決定報警，FBI發出通緝令指Roki遭Jax綁架。

《愛舞聚》編劇及導演艾莉卡卓林比（Erica Tremblay）跟莉莉格斯桐一樣是原住民，除了曾執導《雷神奇俠3：諸神黃昏》泰卡韋迪迪（Taika Waititi）有份監製的劇集《流浪印第安》之外，過往大多拍攝紀錄片，《愛舞聚》可說是她首次執導劇情長片，故事雖然簡單，但由劇本到敘事，她都拍得不落俗套。電影開首已帶來懸念：到底Tawi為何失蹤，仍然在生還是已喪命？隨着Jax的追查，觀衆會發現原住民不受重視，Jax向同母異父又是警察的兄長JJ再三逼迫，才有一點頭緒；JJ身為原住民警察，能力也有限，Jax還是靠自己把一點一滴的線索拼湊出較為完整的Tawi下落圖像。

此片另一重點是Jax與姨甥女Roki的關係；Jax一直很疼惜Roxi，Tawi失蹤後，更肩負母職，但她有做好本分嗎？Jax從父親Frank住所帶走Roki，第一件事囑咐後者便是找出外公的車匙，再偷偷開走房車展開逃亡之旅；專揀選將出售的物業下手，得悉鎖匙擺放位置，再開門入屋。Roki入世未深，剛踏入少女階段，初次月經來潮不知所措，Jax安慰之餘，Roki還是天真的說要吃甜品慶祝，好好紀念；當發現她倆成為被緝捕人物，上了新聞，Jax要偷另一台車，Roki再次出手，在一家時裝店偷了一名顧客手袋內的車匙、錢包，還有手槍，而且沒有告訴Jax，為之後的悲劇埋下伏線。對於是非黑白觀念依然模糊的青少年而言，Jax沒有做好身教，Roki才會什麽都想到高買。

再合演《橋下殺人事件》

《愛舞聚》透過Roki表達出愛無分階級，母女愛姊妹情與生俱來，無可取代；Roki寄居外公Frank家裏一晚，後者現任妻子Nancy愛屋及烏，拿出芭蕾舞鞋送給Roki，但小女孩不領情，一心只惦記帕瓦大會的舞蹈環節，能與母親Tawi和族人共舞。查明Tawi下落之前，Roki已偷聽到Jax與JJ的通話，明白不可能在帕瓦大會見到媽媽，跟Jax大吵一場後分道揚鑣，兩人最後在帕瓦大會重逢，透過紀念失蹤與被殺者的舞蹈環節，化解彼此怨恨；在警察重重包圍下，以開放式結局落幕。

扮演Jax的莉莉格斯桐，在《愛舞聚》的角色跟《花月殺手》截然不同，前者曾犯錯如今竭力彌補，查明Tawi下落之餘，也盡力保護Roki，不希望她受到傷害。扮演Roki的伊莎貝迪萊奧遜（Isabel Deroy-Olson）是原住民，曾演出Prime Video劇集《三松鎮殺人事件》，跟導演艾莉卡卓林比一樣，《愛舞聚》也是她的首部劇情長片。其實她還客串過Disney+劇集《橋下殺人事件》（Under the Bridge），巧合地再與莉莉格斯桐合作，扮演後者的少女版。

相關字詞﹕開箱 伊莎貝迪萊奧遜 橋下殺人事件 艾莉卡卓林比 莉莉格斯桐 愛舞聚

上 / 下一篇新聞