【開箱】《愛舞聚》 金球影后莉莉格斯桐新片 原住民之歌

胞妹失蹤 照顧姨甥女

《愛舞聚》講述俄克拉荷馬州原住民區的Jax，胞妹Tawi失蹤，被迫獨力照顧13歲姨甥女Roki，但社福部門介入，查出Jax有犯罪前科，不適合當監護人，要把Roki交由Jax的白人父親Frank照顧。Jax一方面調查Tawi下落，再偷偷從Frank住所接走Roki，稱到帕瓦大會（北美原住民集會），或能與Tawi重逢。Frank未能聯絡Jax，決定報警，FBI發出通緝令指Roki遭Jax綁架。

《愛舞聚》編劇及導演艾莉卡卓林比（Erica Tremblay）跟莉莉格斯桐一樣是原住民，除了曾執導《雷神奇俠3：諸神黃昏》泰卡韋迪迪（Taika Waititi）有份監製的劇集《流浪印第安》之外，過往大多拍攝紀錄片，《愛舞聚》可說是她首次執導劇情長片，故事雖然簡單，但由劇本到敘事，她都拍得不落俗套。電影開首已帶來懸念：到底Tawi為何失蹤，仍然在生還是已喪命？隨着Jax的追查，觀衆會發現原住民不受重視，Jax向同母異父又是警察的兄長JJ再三逼迫，才有一點頭緒；JJ身為原住民警察，能力也有限，Jax還是靠自己把一點一滴的線索拼湊出較為完整的Tawi下落圖像。

此片另一重點是Jax與姨甥女Roki的關係；Jax一直很疼惜Roxi，Tawi失蹤後，更肩負母職，但她有做好本分嗎？Jax從父親Frank住所帶走Roki，第一件事囑咐後者便是找出外公的車匙，再偷偷開走房車展開逃亡之旅；專揀選將出售的物業下手，得悉鎖匙擺放位置，再開門入屋。Roki入世未深，剛踏入少女階段，初次月經來潮不知所措，Jax安慰之餘，Roki還是天真的說要吃甜品慶祝，好好紀念；當發現她倆成為被緝捕人物，上了新聞，Jax要偷另一台車，Roki再次出手，在一家時裝店偷了一名顧客手袋內的車匙、錢包，還有手槍，而且沒有告訴Jax，為之後的悲劇埋下伏線。對於是非黑白觀念依然模糊的青少年而言，Jax沒有做好身教，Roki才會什麽都想到高買。

再合演《橋下殺人事件》

《愛舞聚》透過Roki表達出愛無分階級，母女愛姊妹情與生俱來，無可取代；Roki寄居外公Frank家裏一晚，後者現任妻子Nancy愛屋及烏，拿出芭蕾舞鞋送給Roki，但小女孩不領情，一心只惦記帕瓦大會的舞蹈環節，能與母親Tawi和族人共舞。查明Tawi下落之前，Roki已偷聽到Jax與JJ的通話，明白不可能在帕瓦大會見到媽媽，跟Jax大吵一場後分道揚鑣，兩人最後在帕瓦大會重逢，透過紀念失蹤與被殺者的舞蹈環節，化解彼此怨恨；在警察重重包圍下，以開放式結局落幕。

扮演Jax的莉莉格斯桐，在《愛舞聚》的角色跟《花月殺手》截然不同，前者曾犯錯如今竭力彌補，查明Tawi下落之餘，也盡力保護Roki，不希望她受到傷害。扮演Roki的伊莎貝迪萊奧遜（Isabel Deroy-Olson）是原住民，曾演出Prime Video劇集《三松鎮殺人事件》，跟導演艾莉卡卓林比一樣，《愛舞聚》也是她的首部劇情長片。其實她還客串過Disney+劇集《橋下殺人事件》（Under the Bridge），巧合地再與莉莉格斯桐合作，扮演後者的少女版。