近藤真彥日本開騷慶「登六」

相隔9年再次踏上武道館舞台的Matchy表示，當日一覺醒來，妻兒率先道賀：「今天是你的60歲生日。」令他深感興奮。全晚合共唱出28首歌曲，包括《Sneaker Blues》及《悠然銀光中》等。演唱會結束前，曾跟他合演經典日劇《3年B組金八先生》的拍檔、「田野近三人組」之一野村義男，以及日本著名小提琴家葉加瀨太郎，分別擔任表演嘉賓，為活動掀起高潮。除了Matchy之外，前尊尼事務所師弟組合V6成員坂本昌行、長野博及井之原快彥同日亦舉行巡迴演唱會最後一站，三人以「20th Century」小分隊名義完成24場演出，現年48歲的井之原表示，儘管他們平均年齡已屆半百，但表現仍充滿活力，因此自稱「永遠的偶像」，贏得台下喝彩。