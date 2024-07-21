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娛樂

近藤真彥日本開騷慶「登六」

【明報專訊】為與歌迷一起慶祝60歲生日，1980年代日本偶像近藤真彥前晚在東京武道館舉行《Thank You Very Matchy 60th Anniversary》演唱會，在一萬名粉絲見證下「登六」。穿著紅色皮褸襯藍牛仔褲的Matchy（近藤真彥暱稱），以主演1982年《飛車歌舞三人組》電影主題曲《Highteen Boogie》，為個唱揭開序幕，舞台上更擺放戲中駕駛的本田CBX400F電單車，迅即掀起集體回憶。

相隔9年再次踏上武道館舞台的Matchy表示，當日一覺醒來，妻兒率先道賀：「今天是你的60歲生日。」令他深感興奮。全晚合共唱出28首歌曲，包括《Sneaker Blues》及《悠然銀光中》等。演唱會結束前，曾跟他合演經典日劇《3年B組金八先生》的拍檔、「田野近三人組」之一野村義男，以及日本著名小提琴家葉加瀨太郎，分別擔任表演嘉賓，為活動掀起高潮。除了Matchy之外，前尊尼事務所師弟組合V6成員坂本昌行、長野博及井之原快彥同日亦舉行巡迴演唱會最後一站，三人以「20th Century」小分隊名義完成24場演出，現年48歲的井之原表示，儘管他們平均年齡已屆半百，但表現仍充滿活力，因此自稱「永遠的偶像」，贏得台下喝彩。

相關字詞﹕井之原快彥 長野博 坂本昌行 葉加瀨太郎 野村義男 近藤真彥（Matchy）

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