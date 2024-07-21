明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

新片預告 女死侍女狼人壓軸登場 賴恩雷諾士曉治積曼客串Stray Kids新歌MV

【明報專訊】賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與曉治積曼（Hugh Jackman）合演Marvel超級英雄片《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），本周三（24日）港韓同步開畫，比美國及內地提早兩日上映，前晚公開最後一條預告片，新角色「女死侍」終於登場，究竟由「賴恩嫂」碧琪麗芙莉（Blake Lively）抑或她的閨密Taylor Swift飾演？成為網上熱話；7年前在《盧根》扮演「女狼人X-23」的童星達芙妮堅（Dafne Keen），如今亭亭玉立，再次現身與曉治鬥戲。

《死侍與狼人》本月初由上海開始，途經首爾、柏林、倫敦等地舉行世界巡迴宣傳，昨日返回紐約，繼續為新片造勢，外媒估計美國首周末票房有望突破2億美元（約15.6億港元）大關，為近年失勢的Marvel電影打一場漂亮勝仗。從前晚發布的終極預告片段可見，的確驚喜不斷，戲中飾演「死侍」的賴恩雷諾士不再吵吵鬧鬧，而是動之以情，懇求「狼人」曉治積曼出手相助，「我的全世界就在這張照片裏，只得九個人，我不知道怎樣獨自拯救他們，但你可以」。對白相當感性，終於打動狼人，聯手對付《王冠》金球獎視后愛瑪歌連（Emma Corrin）扮演X教授的邪惡雙胞胎妹妹卡珊德拉。

除了狼人之外，來自其他時間線的不同版本死侍亦陸續登場，繼較早前已率先亮相的死侍狗，終極預告更有女死侍現身，雖然跟漫畫造型一樣戴上面具，但一頭金髮配合模特兒般的身材，再次惹來網民猜測，面具隱藏的真面目將會是「賴恩嫂」碧琪麗芙莉，還是樂壇天后Taylor Swift？抑或兩者皆不是？

《死侍與狼人》預告片另一焦點是《盧根》童星達芙妮堅扮演變種人X-23再次登場，由於她擁有狼人基因，因此被稱為女狼人。如今變成19歲美少女的達芙對着頹廢狼人說：「你從來都是錯誤人選，直至你肯醒覺。」終於激起他的鬥志，答應死侍攜手抗敵。片尾死侍在車廂內模仿Marvel另一超級英雄蜘蛛俠，作狀伸手射出蜘蛛絲，然後無聊地為動作配音「啾啾啾啾」，結果又惹怒狼人，叫他收聲。這個彩蛋片段隨即惹起網民熱議，猜測「蜘蛛仔」湯賀蘭（Tom Holland）會否客串一角。如果推斷正確，他將會是繼「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）後，另一復仇者成員現身《死侍與狼人》，加上傳聞中的「奇異博士」班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）亦會加盟，陣容相當可觀。

提起新片宣傳，賴恩雷諾士與曉治積曼在首爾記者會後曾跟韓國男團Stray Kids兩名澳籍韓裔成員方燦和Felix見面，商討合作事宜，繼早前公布Stray Kids將會為《死侍與狼人》獻唱其中一首插曲《Slash》後，原來另有後着，Stray Kids前日公開新歌《Chk Chk Boom》MV，二人禮尚往來客串演出，曉治以狼人身分報道天氣，賴恩則以新聞主播造型在旁冷嘲熱諷，最後變回死侍，自薦成為Stray Kids一員，結果遭到拒絕。MV話題十足，難怪首日點擊已過千萬。

《龍捲風》首周末料收5.6億

《死侍與狼人》來勢洶洶，勢必成為本周開畫冠軍，至於上周公映的災難片《龍捲風》（Twisters）亦不示弱，預計美國首周末3日票房7200萬美元（約5.6億港元），比電影公司原先估計的5000萬至6000萬美元（約3.9億至4.68億港元），有明顯增幅。

相關字詞﹕Taylor Swift 碧琪麗芙莉 Stray Kids 湯賀蘭 愛瑪歌連 達芙妮堅 曉治積曼 賴恩雷諾士 死侍與狼人

上 / 下一篇新聞