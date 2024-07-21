【娛樂場】港台電視《周末大電影》 暑假播4部合家歡片

《跳出我天地》勇敢追夢

4部電影包括《跳出我天地》（Billy Elliot）2000年、《小孩不笨》2002年、《跑吧孩子》2003年及動畫《BB宅急便》（Storks）2016年，當中有勵志感人或惹笑情節。榮獲3項奧斯卡提名的《跳出我天地》，由英國男星占美比爾（Jamie Bell）以精湛舞藝演活主角的精彩童年。擁有舞蹈經驗的占美比爾，在電影選角時於眾多競爭者中脫穎而出，因電影角色所跳的踢踏舞及芭蕾舞都是他熱愛的舞種。當年電影上映時，他分享經歷稱跟戲中角色十分相似，本身生活在倫敦東北部一個小鎮，小時候參加過舞蹈表演，但他的跳舞夢遭到嘲笑，就像電影的情節一樣，傳統的思想認為男生不應該當舞蹈員。因此他理解所演的角色，希望憑自己的努力勇敢追夢，在充斥傳統思想的環境中跳出屬於自己的舞動人生。

《小孩不笨》小演員搶鏡

《小孩不笨》與《跑吧孩子》皆是新加坡電影，由新加坡著名電影製作人梁智強自編自導的經典作品，當年在香港上映也受注目，並引起話題。以喜劇風格為主的《小孩不笨》，由黃柏儒、李創銳、洪賜健、向雲及劉謙益等主演，是2002年新加坡最賣座的電影之一，在第22屆香港電影金像獎中獲「最佳亞洲電影」提名。戲中3名小演員的演出最為矚目，尤其李創銳的哭戲橋段更讓觀眾留下深刻印象，導演梁智強描繪時下父母教導孩子的方式，選擇以輕鬆及詼諧幽默的手法表達，反映社會上一些遭受不平等待遇的現象，讓觀眾從戲中理解真實現况產生共鳴感。20多年後，再看當年的教育情况，究竟有沒有改進？

《跑吧孩子》為鞋子踏上旅途

《跑吧孩子》同樣以小孩角度出發，改編伊朗電影《小鞋子》，講述貧窮兄妹為了鞋子踏上旅途的感人故事，由童星演員李創銳和鄭智允擔任主角。飾演妹妹的鄭智允當年只有10歲，首次演戲就獲得金馬獎「最佳新演員」，成為首名榮獲金馬獎的新加坡演員。製作團隊為了呈現故事的真實感，在場景及佈置上都花盡心思，特意到馬來西亞偏郊鄉村拍攝。

《BB宅急便》鸛鳥奇遇記

動畫《BB宅急便》為暑假添歡樂，亮眼的動畫技術呈現一個天馬行空的鸛鳥奇遇記。電影由資深動畫製作人Brad Lewis擔任監製，講述一隻鸛鳥速遞員Junior排除萬難執行驚險的運送BB任務，過程中經歷無數意外與奇遇，最後在橫衝直撞的旅程中幫助多個家庭達成願望，完成送子鳥的責任，集歡笑、歷險及溫情於一身。

《周末大電影》

港台電視31逢周日晚上9時35分

7月21日《跳出我天地》

7月28日《BB宅急便》

8月4日《小孩不笨》

8月11日《跑吧孩子》