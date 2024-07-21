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娛樂

談創作《情書》遇親友離世 岩井俊二：感受融入電影

【明報專訊】日本導演岩井俊二執導電影《情書》、《燕尾蝶》、《青春電幻物語》、《花與愛麗絲》等，多部作品均口碑載譽，去年岩井來港，介紹他以日本311大地震為創作構思的電影《祈憐之歌》；今年他又再度來港，適逢《情書》面世29年，電影獲安排再上畫，仍全場爆滿。岩井日前在電影放映後現身戲院跟觀眾交流，分享他的創作歷程與感受，吸引不少年輕影迷慕名而至，一睹電影大師風采。

記者：林蘊兒

岩井俊二的《情書》是1995年的作品，由中山美穗、豐川悅司、酒井美紀與柏原崇合演，故事講述一封寄去天國的情書，一段從記憶中走出來的情緣。住在神戶的渡邊博子（中山美穗飾），對意外身故的未婚夫藤井樹念念不忘，在藤井樹的忌日當天，博子拜訪了藤井樹的家，並找到了他中學時住過北海道小樽的地址，出於對未婚夫的哀思，博子寄了一封往天國的信，卻收到了意想不到的回信，並逐漸挖掘出一段深埋多年卻始終沉靜的純真單戀，前塵往事與今時愛戀，纏繞出一段癡情淒美的情深摯愛。

岩井入場後，先用廣東話跟影迷打招呼，並表示明年電影《情書》面世30年，希望有機會能安排4K修復版再上映。

盼4K修復版賀面世30年

有觀眾發問，為何選擇神戶與小樽兩個地方作為《情書》的故事背景？岩井解釋因自己分別於仙台及橫濱居住，故較為熟悉及有親切感，因此籌備開拍前要選址取景，便揀類似橫濱感覺的地方作為首選。對於電影上畫接近30年，導演承認內容與現今世代可能有所出入，不過箇中信息還是能讓觀眾領會，「寫信在現今世代可能未必適合，但是我不介意繼續沿用這構思，創作了另一齣作品《你好，之華》，像是故事的延續。戲中主角藤井樹的離世，可以引起大家對生死有不同想法，因為當初寫劇本，身邊正正有幾名親友離世，所以該段經歷都影響到我創作，將自己對死亡的感受與看法融入電影中」。

勉勵年輕人努力追夢

岩井透露小時候的志願是成為漫畫家或小說家，興趣就是電影，讀書時受到一名老師啟發，認為只要投入地去做，專注追求人生夢想，便有機會做到好的作品。因此，岩井亦勉勵年輕新一代，不要放過任何構思，繼續不斷努力，總有機會實現夢想。完成分享會，岩井跟觀眾大合照，更拿出手機自拍，表現親民。

相關字詞﹕情書 岩井俊二

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