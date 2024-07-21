《中年好聲音3》首輪海選面試 曾志偉被視障參賽者感動落淚

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

評審繼續有肥媽（Maria Cordero）、周國豐、張佳添及伍仲衡，新加入畢業於倫敦皇家音樂學院的專業女高音海兒，曾志偉到場觀看。

區瑞強胞弟有信心

從事演唱會製作的區瑞明選唱英文歌《What a Wonderful World》獲評審讚賞，他表示事前沒告知哥哥區瑞強參賽，只想追夢，「我做幕後工作多年，向來接觸好多音樂人，平日都有唱K，對唱歌都有信心」。他否認跟曾志偉相熟，若能入圍，都會問哥哥歌唱意見，由於從未參加過任何比賽，故感到有少少壓力。

視障人士朱麗萍（Karen）與丈夫蕭家賜（Eric）夫妻檔參賽，她解釋希望外界可聽到視障人士的聲音。她深情演繹美國歌手Alicia Keys的歌曲《If I Ain't Got You》，曾志偉被感動落淚，邊聽邊拭淚。之後Eric唱《修煉愛情》，自覺表現一般。Karen受訪時得知曾志偉被她的歌聲感動落淚，亦表現激動忍不住落淚，「我好驚，在唱歌學校都有唱這首歌。有聽《中年1》和《中年2》，一直都沒勇氣參加，今次跟自己講，如果再不參加人生就白過。最開心是得到經驗，如果能入圍，好多視障朋友都說會支持我」。任職會計的丈夫Eric表示全為支持太太才參賽，他被太太的歌聲感動，卻自嘲唱得麻麻，感謝無綫給機會，如果入圍不介意跟太太合唱。

海兒首次為流行曲歌唱比賽擔任評審，對其中一名來自澳門的35歲參賽者馮月芊留下印象，大讚對方有潛質。她稱會以參賽者的音色、台風、自信、選曲、表達能力及外形做評分準則。

評審海兒想與軒仔合唱

海兒透露正式加盟英皇，任何類型工作都想試，亦樂意跟公司旗下年輕歌手交流歌唱心得，「我好鍾意Gin Lee（李幸倪）和張敬軒（軒仔），我有看過軒仔演唱會，雖然我唱古典音樂，發現原來唱流行曲也不簡單，都想好好學習，想自薦跟他們合唱」。

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