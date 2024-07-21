明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《中年好聲音3》首輪海選面試 曾志偉被視障參賽者感動落淚

《中年3》海選｜曾志偉被視障參賽者歌聲感動落淚

【明報專訊】無綫歌唱選秀節目《中年好聲音3》昨日於將軍澳電視城進行海選，今年香港區報名人數接近4200人，尚未計馬來西亞及大灣區人數，據知最年長參賽者為82歲。大會昨日先安排280人參加首輪海選面試，大部分為素人，視障人士朱麗萍與丈夫蕭家賜一同參賽，無綫總經理曾志偉（節目內容營運）被她的歌聲感動落淚。另一參賽者區瑞明是資深歌手區瑞強的胞弟，首次報名參賽。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

評審繼續有肥媽（Maria Cordero）、周國豐、張佳添及伍仲衡，新加入畢業於倫敦皇家音樂學院的專業女高音海兒，曾志偉到場觀看。

區瑞強胞弟有信心

從事演唱會製作的區瑞明選唱英文歌《What a Wonderful World》獲評審讚賞，他表示事前沒告知哥哥區瑞強參賽，只想追夢，「我做幕後工作多年，向來接觸好多音樂人，平日都有唱K，對唱歌都有信心」。他否認跟曾志偉相熟，若能入圍，都會問哥哥歌唱意見，由於從未參加過任何比賽，故感到有少少壓力。

視障人士朱麗萍（Karen）與丈夫蕭家賜（Eric）夫妻檔參賽，她解釋希望外界可聽到視障人士的聲音。她深情演繹美國歌手Alicia Keys的歌曲《If I Ain't Got You》，曾志偉被感動落淚，邊聽邊拭淚。之後Eric唱《修煉愛情》，自覺表現一般。Karen受訪時得知曾志偉被她的歌聲感動落淚，亦表現激動忍不住落淚，「我好驚，在唱歌學校都有唱這首歌。有聽《中年1》和《中年2》，一直都沒勇氣參加，今次跟自己講，如果再不參加人生就白過。最開心是得到經驗，如果能入圍，好多視障朋友都說會支持我」。任職會計的丈夫Eric表示全為支持太太才參賽，他被太太的歌聲感動，卻自嘲唱得麻麻，感謝無綫給機會，如果入圍不介意跟太太合唱。

海兒首次為流行曲歌唱比賽擔任評審，對其中一名來自澳門的35歲參賽者馮月芊留下印象，大讚對方有潛質。她稱會以參賽者的音色、台風、自信、選曲、表達能力及外形做評分準則。

評審海兒想與軒仔合唱

海兒透露正式加盟英皇，任何類型工作都想試，亦樂意跟公司旗下年輕歌手交流歌唱心得，「我好鍾意Gin Lee（李幸倪）和張敬軒（軒仔），我有看過軒仔演唱會，雖然我唱古典音樂，發現原來唱流行曲也不簡單，都想好好學習，想自薦跟他們合唱」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕曾志偉 區瑞強 區瑞明 蕭家賜（Eric） 朱麗萍 中年好聲音3

上 / 下一篇新聞