37歲生日望長拍長有 張振朗跪地送花向姚子羚「致敬」

張振朗最近在內地為新劇《刑偵12》開工，昨日37歲正日生日，才獲監製放人返香港，趁《反黑英雄》結局前首次出席宣傳活動，亦安排跟女友楊偲泳食飯慶生。他表示生日願望是「長拍長有」。問是否願望結婚？他說：「畀心機做嘢先。」他稱去年生日跟陳山聰在馬來西亞工作，獲對方安排慶生節目，剛巧前晚一起到長沙做宣傳，搭夜車返港時又獲對方高唱生日歌慶祝，陳山聰說：「連續兩年都跟他一齊過生日，希望可以帶旺他。」

朱晨麗向打女進發

朱晨麗表示很開心相隔年半後參演的劇集有不錯收視，重拾當年感覺，又稱今次拍打戲拍上癮，希望可以向打女進發，就算夏天拍打戲也不怕，可以當減肥。她透露暫時未有新劇拍，不過外面也有演出工作。可會再顯身手？她說：「顯身材！大家期待啦！現在穿長袖包實晒，之後會有驚喜。」

記者：林祖傑