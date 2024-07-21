明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

37歲生日望長拍長有 張振朗跪地送花向姚子羚「致敬」

【明報專訊】張振朗、陳山聰、袁偉豪、朱晨麗、姚子羚及葉泓聲昨日到將軍澳為踏入結局周的無綫劇《反黑英雄》宣傳，眾人在台上重演劇中畫面，張振朗獲安排向姚子羚跪地送花，他搞笑道：「母親節快樂！」之後玩遊戲，張振朗被姚子羚、朱晨麗及傅嘉莉摸胸，即自詡「個胸最緊要識震」，場面搞笑。張振朗表示跟姚子羚首次在劇中演一對，結局相當淒美，笑言估不到跟對方年紀相差咁多年，有這麼多觀眾鍾意。

張振朗最近在內地為新劇《刑偵12》開工，昨日37歲正日生日，才獲監製放人返香港，趁《反黑英雄》結局前首次出席宣傳活動，亦安排跟女友楊偲泳食飯慶生。他表示生日願望是「長拍長有」。問是否願望結婚？他說：「畀心機做嘢先。」他稱去年生日跟陳山聰在馬來西亞工作，獲對方安排慶生節目，剛巧前晚一起到長沙做宣傳，搭夜車返港時又獲對方高唱生日歌慶祝，陳山聰說：「連續兩年都跟他一齊過生日，希望可以帶旺他。」

朱晨麗向打女進發

朱晨麗表示很開心相隔年半後參演的劇集有不錯收視，重拾當年感覺，又稱今次拍打戲拍上癮，希望可以向打女進發，就算夏天拍打戲也不怕，可以當減肥。她透露暫時未有新劇拍，不過外面也有演出工作。可會再顯身手？她說：「顯身材！大家期待啦！現在穿長袖包實晒，之後會有驚喜。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕反黑英雄 朱晨麗 袁偉豪 陳山聰 張振朗

上 / 下一篇新聞