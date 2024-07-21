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娛樂

錢嘉樂難忘獲鄭佩佩錄音教普通話 譚輝智玩遊戲節目邀拉姑到場打氣

【明報專訊】錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、林秀怡等前晚錄影無綫遊戲節目《大師兄中秋感謝祭》，邀請《中年好聲音》兩季歌手周吉佩、支嚳儀、古淖文、譚輝智、顏米羔及陳俞霏等分隊對戰，不少粉絲帶同燈牌撐偶像，譚輝智頭號粉絲狄波拉（拉姑）亦現身打氣。

大師兄孭飛做主持無壓力

錢嘉樂否認取代曾志偉「獎門人」位置孭飛做主持，解釋最初獲知節目取名「大師兄」也感愕然，明白「獎門人」身為總經理要負責《港姐》、《中年好聲音3》及台慶，工作太忙才無暇參與。他稱只是幫手「頂」，笑言志偉人不在，精神仍在，之後有時間必再擔任《獎門人》，繼續為觀眾帶來歡樂。錢嘉樂由1995年加入節目至今接近30年，坦言曾擔心觀眾會看厭，慶幸仍受好多小朋友歡迎，證明香港人需要開心節目，希望保持落去，他壓力不大，用平常心去做。

鄭佩佩（佩佩姐）日前在美國離世，錢嘉樂感惋惜。他與佩佩姐多年前曾屬同一經理人公司，還有一段淵源，「當年參與李安執導電影《色，戒》試鏡，要講兩頁紙普通話對白，自知普通話不夠好，佩佩姐專誠錄音講一次讓我學，當年拍得成戲全靠她，很感激」。

周吉佩支嚳儀跟異性相處會避忌

龍婷跟已婚演唱會製作人丘亞葵傳緋聞後未有露面，周吉佩表示不清楚事件，加上公司已發聲明，別人的事不便多談。他與支嚳儀均已婚，平日跟異性相處會避忌，傾工作會在公司或教室，避免親密接觸。支嚳儀說：「我傳信息給別人會小心，不想惹人誤會，最緊要做好自己本分。」對於早前曹敏寶與梁浩銓傳緋聞，但公司處理手法卻不同，曹敏寶疑似被雪藏，龍婷獲公司力撐。周吉佩與支嚳傳稱沒意見，尊重公司決定。他們稱「中一生」見面都是談音樂，少談私事。

譚輝智表示親自邀請拉姑到場，他上一次玩獎門人有濕身經驗，故特別穿拖鞋上陣，但忘記帶內褲替換。他期待玩「勁辣壽司」挑戰食辣，亦不介意學主持扮鬼扮馬。關嘉敏在《福祿壽訓練學院》扮他神似獲讚，譚輝智認為反過來扮關嘉敏有難度，因對方太瘦，或可嘗試扮獎門人或福祿壽。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕支嚳儀 周吉佩 譚輝智 大師兄中秋感謝祭 阮兆祥 錢嘉樂

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