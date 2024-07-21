首個個唱開鑼 自認似孤獨鯨魚 陳卓賢騷胸肌麒麟臂冧爆粉絲

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

Ian一身白馬王子造型，連同白色鋼琴從舞台中央升上台後彈奏一曲《One Summer's Day》，現場有管弦樂隊伴奏，甚有氣勢。接着他走出延伸的長天橋，彈結他獻唱《Lost at first sight》及《DWBF》。

派親筆信拋波波落台

Ian開腔跟觀眾打招呼，「歡迎大家來到我第一場個人演唱會，好犀利，不簡單呀！」台下大叫「等了好耐」，他笑着回應：「我都是呀。」為了增加台上台下互動，Ian唱《Thank You Postman》時，安排舞蹈員扮成郵差派信給觀眾，並笑說：「不是情信，不過是我親手寫的。」演繹英文歌《Fly Me to the Moon》時，他跳入波波池自娛，再將波波拋落台。

除鋼琴演奏家張貝芝（Joyce）伴奏了數首歌，Ian又安排嘉賓合唱環節，當介紹吳林峰出場前，稱正着手寫一首歌《52》，講述52赫茲鯨魚（世上最孤獨的鯨魚）。

不擅交際少朋友

Ian形容自己跟52赫茲鯨魚相似，不擅長與人溝通及交際，認識朋友有限，所以籌備開騷研究請嘉賓，都不知請誰，「不過最後都決定請，我很想用唱作人身分跟其他唱作人分享舞台，今（前）晚這嘉賓在籃球場上合作過幾次，音樂上還未合作，希望以後多合作」。

吳林峰任表演嘉賓

Ian與吳林峰合唱《下一束光》後即互笠高帽，Ian說：「吳林峰，我久仰大名，以前已經知你玩busking。」吳林峰對於可以分享Ian舞台非常感動，笑稱與女友都是其粉絲，「Ian表面好cool，其實內裏很溫暖，但他不會令自己舒服，對自己執著，打籃球都要預先設定走籃路線，相信他開騷都不放過自己，所以我今（前）晚送他一部菲林相機，希望透過影相，他會靜下來，集中從相機視窗望世界，畀自己放鬆」。兩人即場用相機影合照。

壓軸穿樹熊裝派飛吻

Ian換上黑色皮衫褲出場跳唱《夜視鏡》，帶動台下粉絲站立跳舞，之後他再脫去外套，僅穿背心大曬胸肌及麒麟臂跳唱《Sheesh》，展現大隻身形，全場尖叫聲不斷，將氣氛再推高。Ian笑稱：「在超大T字舞台跑來跑去消耗體力，幸好我一向有做運動，也多謝粉絲和家人來支持。」他的家人有入場欣賞，家姐更特別返港捧場。他常被笑似樹熊，尾聲時穿上樹熊裝，派心又做抱抱及飛吻等動作，令粉絲冧爆。他最後唱《正式開始》，順利完成首晚演出。

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