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娛樂

【開箱】《七夕之國》 家族異能殺人 後裔擇善去惡

【明報專訊】繼《寄生獸：灰色部隊》後，日本漫畫家岩明均另一經典作品《七夕之國》亦被改編拍成劇集，7月4日在影視串流平台Disney+上架，全季共分10集，首播先推3集，然後每周更新，直至8月8日結局為止。新劇由《大豆田永久子與三個前夫》瀧悠輔執導，《龍櫻2》細田佳央太與《全裸監督》山田孝之合演，故事集合邪教、超能力、奇風異俗及血腥暴力等不同元素，比《寄生獸》風格更暗黑懸疑。

「觸手可及」超能力

《七夕之國》漫畫面世至今接近30年，全書共分4冊，改編拍成10集日劇，篇幅相當適合。故事由永祿七年（1564年）說起，幕府時代兵荒馬亂，領主島寺通康打算清拆丸神村，興建城堡抗敵，卻遭家臣丸神正賴拒絕，並帶領村民反抗，他們沒有武器，只是舉起雙手，隔空便把領主旗下300士兵消滅，死因是身上多了一個致命的血洞。時間回到現在，大學生南丸洋二（細田佳央太飾）繼承祖先遺傳的超能力，就是可以隔空在任何物件上打一個小洞。究竟這種看似無聊又無用的異能，如何拯救世界？

專門研究歷史和民俗學的大學教授丸神正美（三上博史飾），為了尋根於是獨自到丸神村，結果一去不回，失蹤前他曾聯絡洋二，後者卻毫無頭緒，為了尋找教授下落，他的助手江見早百合老師、學生多賀谷守和櫻木知子邀請洋二隨行，抵埗後才發現村民行徑古怪，早前更發生離奇命案，話說建築公司代表倉石計劃在村內興建高爾夫球場，遭到村民反對，雙方發生衝突，某夜倉石身上出現圓形傷口致死，警方介入調查。

洋二祖先南丸忠賴因阻止領主拆村，慘遭島寺通康斬首，生前未留血脈，丸神村的親戚兼神官丸神正賴把么兒送給南丸家當養子，從此繼承異能。任職咖啡店的村民東丸幸子（藤野涼子飾）得悉洋二身世，於是向他解釋，村內擁有異能的後裔大致可以分為「觸手可及」和「打開窗子」兩類人，洋二屬於前者，幸子則是後者，但她說不出有何用途，只知同時懂得兩種異能的人，才有資格當神官。

能力愈大責任愈大

洋二等人遍尋教授不獲，準備待七夕祭典結束後離開，江見和多賀谷卻發現神官和村民在丸神山上舉行神秘宗教儀式，猜測與教授失蹤有關，於是尾隨偷看，結果事敗連累多賀谷捱打。洋二返回東京後，幸子兄長高志（上杉柊平飾）突然現身，教他使用異能秘訣，原本只可打穿一個小洞，最後變出巨型黑色能量球，忍不住興奮大叫：「我很特別！我們都很特別！」突顯小人物終被「看見」的亢奮。

到了第3集神官丸神賴之（山田孝之飾）終於登場，他以面罩及長衫包裹全身，僅露出異於常人的眼睛和手指，由神秘人伴同下隔空殺死參議員，原來事件背後牽連甚廣，除了涉及政治暗殺，還有更恐怖的內幕。隨着賴之跟洋二正面接觸，神秘謎團即將揭盅。

《七夕之國》走懸疑驚慄路線，由洋二向同學展示無聊異能揭開序幕，注定他的人生絕不平凡，正如幸子語重心長地跟他說：「你看來像個普通人，難得過着平凡生活，沒人有資格打擾你。」藉以帶出「平凡就是幸福」道理，隨着洋二的超能力愈來愈強，正如《蜘蛛俠》經典對白：「能力愈大，責任愈大。」對於神官丸神賴之和幕後勢力的不軌圖謀，洋二怎可置身事外？

氣氛懸疑節奏緩慢

《七夕之國》跟《寄生獸》同樣出自岩明均手筆，主題亦頗相近，前者透過異能傳承，探討家族和血緣的重要性，這個正是丸神正美教授寧願放棄大學高薪厚職，都要留在丸神村尋根的理由；丸神村居民為了保留神秘傳統，拒絕城市文化入侵，道理亦是一樣。洋二體內流着丸神家的血液，卻拒絕同流合污，毋懼與民為敵，證明血統雖屬天生，善惡卻有選擇。

今年4月在影視串流平台Netflix上架的《寄生獸：灰色部隊》，由韓片《屍殺列車》延尚昊自編自導，講述外星人侵略地球的故事，全少妮扮演孤獨少女鄭秀仁雖然被寄生獸孢子入侵腦部，但仍保留自我意識，拒絕跟隨異形大隊濫殺無辜，甚至拚死反抗，同樣有宣揚行善去惡之意。更重要的是，《寄》劇節奏明快，動作場面出色，令人看得血脈沸騰；《七夕之國》着重營造懸疑氣氛，節奏難免給拖慢，就算神官以異能殺人場面亦點到即止，雖覺血腥但更重視美感，官感刺激欠奉，孰優孰劣見仁見智。

相關字詞﹕山田孝之 細田佳央太 岩明均 七夕之國 開箱

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