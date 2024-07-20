《龍捲風》美優先場報捷 格倫鮑威爾演《烈火雄心》

提起格倫鮑威爾，主演《壯志凌雲：獨行俠》、《真的狠愛你》、《情迷假殺手》及《龍捲風》均叫好叫座，金牌監製Brian Grazer日前接受全國廣播公司商業頻道（CNBC）訪問表示，他跟金像導演朗侯活（Ron Howard）準備重拍1991年經典災難片《烈火雄心》，預計今年內開鏡，男主角已選定格倫，重演卻羅素（Kurt Russell）的消防員角色；巧合的是，早前有傳阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）1987年主演科幻動作片《威龍猛將》亦將翻拍，新版男主角又是格倫，看來「重拍之王」稱號，他當之無愧。