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娛樂

任時完朴寶英首奪青龍視帝后 《Moving超異能族》膺至高榮譽大獎

【明報專訊】旨在表揚韓國影視串流平台作品的第三屆青龍電視節目頒獎禮，昨晚在仁川舉行，Disney+劇集《Moving超異能族》賽前獲得最多7項提名，結果包辦至高榮譽大獎等3個獎項，成為今屆大贏家，視帝視后分別落在Coupang Play劇集《少年時代》的任時完及Netflix《精神病房也會迎來清晨》朴寶英身上，後者致謝時情緒激動，一度感觸落淚。

文：蘇珮欣

今屆青龍電視節目頒獎禮請來《歡迎來到王之國》潤娥與名嘴全炫茂擔任司儀，綜藝節目《街頭男戰士》出身組合WeDemBoyz及男歌手朴南正負責表演，唱出《假面女郎》及《少年時代》插曲，為頒獎禮揭開序幕。《少》劇主角任時完聞歌起舞，現場氣氛熱鬧。

宋慧喬頒發大獎

至高榮譽大獎由去年得主《黑暗榮耀》宋慧喬頒發，她表示再次站在頒獎台上，憶起去年得獎感到榮幸。最終由《Moving超異能族》奪得大獎，加上同劇演員李正河及高允貞分別獲頒男女新人，包辦3個獎項成為大贏家。劇中扮演「九龍浦」的柳承龍致謝時稱：「為這個時代的所有爸爸媽媽加油！」韓孝珠亦認同在此劇扮演媽媽感到幸福。

最佳韓劇是《精神病房也會迎來清晨》，女主角朴寶英擊敗《Moving超異能族》韓孝珠、《末日愚者》安恩珍、《愛情少一啪》李絮及《The 8 Show》千玗嬉，榮登視后寶座，她含淚說：「護士角色很難演，因要透過角色安慰觀眾心靈，為此感謝台前幕後幫忙。」不忘勉勵情緒病患者，「如果有人正在度過漆黑的夜晚，希望不要感到疲憊，堅持到最後，總會迎來清晨」。

最佳男主角是《少年時代》任時完，他擊敗《Moving超異能族》柳承龍、《The 8 Show》柳俊烈、《逆貧大叔》卞耀漢及《殺人者的難堪》崔宇植。宣布得獎一刻，任時完表現驚訝，坦言看到入圍名單時，覺得自己得獎機會甚微，所以只準備了10%的得獎感受，又稱朴南正演唱《少年時代》插曲時，因為害羞而不敢盡情跳舞，承諾若再給他機會，定會好好表演。

崔宇植奪人氣獎

男女配角獎分別落在《假面女郎》安宰弘及《殺人者的購物中心》金海娜，後者領獎時感動落淚，自嘲應該有很多人不認識她，過去多年自信心低落，特別感謝一路以來幫助過她的人。

綜藝節目方面，《SNL Korea 5》申東燁及《女高推理班3》張度練分別拿下男女綜藝人獎；最佳綜藝節目是Wavve的《思想驗證區域：The Community》。人氣明星獎由《喪屍宇宙》Dex、《戀愛兄妹》曹薇娟、《犯罪現場歸來》朴芝潤及《殺人者的難堪》崔宇植。原聲歌曲獎由男團Zerobaseone成員張昊為《換乘戀愛3》主唱的《I Wanna Know》奪得。

相關字詞﹕韓劇 Moving超異能族 朴寶英 任時完 青龍電視節目頒獎禮

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