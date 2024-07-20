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娛樂

【娛樂場】《巴絲Let's go歐》 兄弟姊妹親情之旅

【明報專訊】各適其式的旅遊節目，藝人的情侶或夫妻檔組合、親子旅遊，還有帶阿媽去旅行。《巴絲Let's go歐》由兄弟姊妹3個不同藝人組合拍攝歐遊節目，共15集，已播映兩星期，打頭陣郭嘉駿（193）與妹妹郭嘉盈（3妹），接着葉振弘（Marco）與弟弟葉振延（Manson），下周一播映李敏與妹妹李賢，拍攝出不一樣的火花。

193與3妹火星撞地球

正所謂朋友可以揀，兄弟姊妹無得揀，節目組安排藝人跟弟妹去旅行，會是一次增進感情的愉快體驗，還是互相嘶咬的煉獄？193跟妹妹3妹到葡萄牙、Marco跟弟弟Manson遊荷蘭，李敏與妹妹到英國，睇靚景之餘，更考驗他們是否合拍與好感情，抑或是性格南轅北轍、懷恨在心，趁今次機會盡情爆發？

觀眾可能對3妹較認識，因她曾參加《全民造星IV》，193比妹妹大5歲，節目中兄妹真情流露，不時見193擺出哥哥款對妹妹不滿意，他坦言接拍這節目是為妹妹爭取出鏡機會。193跟3妹性格相似，看他們在葡萄牙逛街市娛樂性十足，兩人跟攤檔的男、女檔主皆口花花，結果大豐收，獲得不少贈品。兄妹也是嘴上不饒人，在193親自下廚一幕，兩人火星撞地球。193沒在鏡頭前刻意呵護、忍讓多嘴的3妹，甚至連平日對媽媽的不滿也爆出來，指3妹跟媽媽一樣囉唆，3妹反駁指：「嗰個都係你阿媽！」兩人因此「冷戰」了一陣，後來3妹還是乖乖坐下來品嘗193給她準備的晚飯。她得勢不饒人，當面彈哥哥的廚藝差。節目組安排3妹終極任務是Busking，沒吸引很多人圍觀，193站在附近打氣。3妹不滿自己的表演，193盡顯哥哥風範向她指導及支持。旅程完結，他在鏡頭指出妹妹缺點，不想她太假，做自己就好。拍攝中沒刻意加強大笑或大哭的戲劇效果，感覺平實。

Marco偕天才弟弟遊荷蘭

P1X3L成員Marco形象傻氣，但他有個天才弟弟Manson，兩人年紀相差4年，弟弟是智商超過140的資優生，2018年只有14歲跳級入讀理大投資科學及金融分析科。兄弟面對不同的世界，Marco作為哥哥，對天才弟弟感驕傲，還是有壓力？兩人的荷蘭之旅沒想像中兩極，搞笑是哥哥怕凍，他穿厚衣時，Manson穿著短袖衫兼踢拖鞋，兄弟會為開冷氣問題吵架。不過兄弟同根生，兩人性格相似，弟弟也是貪玩，這對hea爆兄弟遊荷蘭有溫情又有搞笑。

李敏李賢性格一凹一凸

下星期播映李敏與李賢姊妹檔，可能這是三對組合中差異較大的一對。李敏表現很低調，看她的社交平台，不難見她是素顏出鏡。相比較是KOL的妹妹李賢，她的社交網有逾10萬粉絲，很多性感泳裝靚相。姊妹性格一凹一凸，今次同遊英國，原來李賢一直認為家人偏心家姐，又認為家姐比她叻，旅程中還有驚喜事。

《巴絲Let's go歐》

ViuTV逢周一至五晚上11時

相關字詞﹕巴絲Let's go歐 郭嘉盈（3妹） 李敏（Ranya） 葉振弘（Marco） 郭嘉駿(193)

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