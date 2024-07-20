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娛樂

劉家豪放兩年長假考慮拍《逆天3》 陳展鵬：佢吹雞一定到

【明報專訊】金牌監製劉家豪前晚在荃灣舉行「銀河璀璨50載」晚宴，除太太梅小青及無綫高層樂易玲、何麗全外，無綫藝人亦傾巢到賀，包括視帝視后馬國明、陳展鵬及林夏薇等。劉家豪形容50年的監製生涯是一個神奇旅程，感謝遇上許多神級演員。對於會否開拍《逆天奇案3》，劉家豪表示曾志偉叫他休息後便回來開拍，笑言要放兩年悠長假期。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

林夏薇表示專程由內地返港，最近忙於在橫店拍攝新劇《大生意人》，要在40度天氣下穿古裝拍攝，挑戰很大，她說：「很多人都提我預防中暑，所以我都帶了藥物和冰貼。」

林夏薇不八卦陳曉傳婚變

林夏薇透露跟劇中對手陳曉是中央戲劇學院舊同學，自從2009年畢業，已很久未有聚會，難得跟好友初次合作，所以開工前有約吃飯。問到可有關心傳婚變的陳曉狀况，她說：「我們食飯都是傾部劇，作為好朋友，其他事不會特別問。（怕他不開心？）他沒有不開心呀。」

馬國明約定老婆拖手行公園

馬國明笑言要向監製劉家豪取經，因為對方與梅小青是模範夫妻，不單事業有成、婚姻美滿，教仔方面都很叻，他們的兒子成為法律專才，之前為劇集《法言人》擔任顧問。馬國明希望跟太太湯洛雯幾十年後仍保持恩愛，「我有時同老婆講，覺得兩個人變老之後手拖手行公園，是一件好浪漫的事，我約定了她，將來無論年紀有多大，都要手拖手行公園，不過最近天氣熱，我們就拖手行商場先」。

陳展鵬很高興能參與劉家豪的榮休派對，回顧大家從《談情說案》到《逆天奇案》系列，轉眼間合作逾10年，又指小時候獲對方多套經典作品陪伴成長，「《蓋世豪俠》、《他來自江湖》好正，李司棋在《巨人》入面精神分裂，我細個睇到有點驚」。有提議劉家豪放完假復出拍《逆天奇案3》，陳展鵬笑言持開放態度，「我沒有催他，若果他『吹雞』，我一定到」。他提到正忙於在佛山拍攝《巨塔之后》，最近趁女兒小豬比放暑假，帶她到內地遊玩，可以爭取親子相處時間。

劉視壇打拼50年 歷神奇旅程

劉家豪形容在視壇打拼50年，經歷神奇旅程，有幸跟多名神級演員合作，創造出多部家傳戶曉劇集，收穫很大。問到會否抵受不住誘惑復出？他說：「我未退休已經有人叫我開拍《逆天奇案3》，曾志偉叫我休息後便回來開拍，我覺得never say never，太太梅小青之前休息了4年即刻回春，有壓力與無壓力的狀態差很遠，我已經做了50年，好堅定想放個悠長假期，可能長達兩年，會否復出之後先算。」

相關字詞﹕林夏薇 陳展鵬 馬國明 劉家豪

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