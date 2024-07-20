一代俠女鄭佩佩離世 享年78歲 周星馳︰江湖再見 章子怡︰永遠懷念

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昨日鄭佩佩所屬公司發布死訊，內文提到「佩佩姐近年來身體抱恙，她選擇不把消息公開，一來是努力處理自己的病情，亦希望把光陰留給跟家人共處。佩佩姐安詳平靜地離開時，亦如願獲子女們及摯親陪伴在側。多才多藝的佩佩姐入行多年屢獲殊榮，一代武打女星更是深入民心，其影視生涯跨越光輝六十載，除了在事業上努力不懈，佩佩姐亦是個平易近人、善良、愛助人且有耐性的好媽媽。佩佩姐，我們永遠懷念您！」

原子鏸︰永遠在我心裏

鄭佩佩的三女原子鏸昨午在社交平台發文悼念，只希望母親的離世是一場噩夢，醒來後會看到母親。她稱兩年前跟家人搬回美國，與母親更靠近，跟她一起度過這幾年的美好時光感到很幸運。她形容母親是最擁有內在及外在美的人，是最無私的人，直至離世前一刻仍在想着自己的孩子。她將兒女放在第一位，是所有母親的榜樣。她說：「我希望跟兒子的關係，會跟母親與她的孩子一樣，一種開放、誠實及富有同情心的關係。她是我們一家人關係親密的黏合劑，她教會了我如何謙虛、善良、準時、專業、誠實、積極、感恩等。」她讚媽媽是深受粉絲喜愛的傳奇人物，是她所屬年代的最偉大明星之一，她最後說：「我知道你會永遠在我心裏！」

捐大腦供醫學研究

鄭佩佩自演出2020年真人版電影《花木蘭》後鮮有公開露面，2021年，原子鏸在社交平台分享母親逗外孫玩的照片，網民留意到佩佩姐比前蒼老，腰上要靠綁着的固定帶坐着，令人擔心她的健康。佩佩姐的公司沒提及她所患什麼病，但根據外媒《綜藝》報道，鄭佩佩2019年被診斷出患上神經退行性非典型帕金森綜合症，非正式名稱為皮質基底節變性（CBD），屬於一種罕見疾病，症狀與柏金遜病相似，惟目前沒有治療方法能減緩病情發展。鄭佩佩生前選擇死後捐出大腦作醫學研究。過往她也曾在節目中表達意願，死後要捐出遺體作醫學研究，子女將遵從其意願，讓母親遺愛人間。

楊紫瓊︰衷心的哀悼

鄭佩佩生前拍攝不少電影、劇集及內地綜藝節目，跟香港及內地藝人稔熟。曾合作《唐伯虎點秋香》的周星馳在社交網限時動態上載照片及留言「佩佩姐，江湖再見」。楊紫瓊、章子怡曾在電影《臥虎藏龍》跟鄭佩佩合作，楊紫瓊說︰「向佩佩姐的家人、朋友及粉絲表示衷心的哀悼……我們會想念你的善良和閃亮的才華，RIP！」章子怡表示︰「世間再無碧眼狐狸，永遠懷念鄭老師！」

劉濤感恩有緣相遇

惠英紅、李若彤感痛心不捨，內地女星劉濤跟鄭佩佩情同母女，她留言道：「敬愛的佩佩媽媽，很感恩這一生有緣與您相遇，永遠記得您親切的喊我『濤啊，濤啊......』，記得您與我分享人生經歷、智慧與力量，您是大家心中永遠的俠女，也是我永遠的知己媽媽。」黃曉明曾在戲中演鄭佩佩的兒子，表示對方是他欽佩的演員，榮幸能合作向她學習。很多網民因《唐伯虎點秋香》中華夫人而認識鄭佩佩，有悼念「永遠的華夫人」、「華夫人走了！」