明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《海的開始》目黑蓮有村架純 父母的抉擇

【明報專訊】日劇《silent》兼男團King&Prince成員目黑蓮與《前科者》有村架純合演富士電視台夏季「月9」劇《海的開始》，由《silent》原班人馬製作，加上《海街女孩日記》大竹忍及《男人真命苦》池松壯亮等實力派參演，本月1日首播收視錄得8%，創下該台過去一年同檔劇集最佳開播成績。香港觀眾可在煲劇平台「黃Viu」收看。

《silent》原班人馬製作

《海的開始》講述月岡夏（目黑蓮飾）大學時期曾與南雲水季（古川琴音飾）拍拖，直至畢業前夕分手。七年之後，阿夏與現任女友百瀨彌生（有村架純飾）過着幸福的半同居生活。某日阿夏收到舊同學來電，得悉前度死訊，阿夏出席葬禮，遇上水季女兒南雲海（泉谷星奈飾），舊愛母親南雲朱音（大竹忍飾）告知，阿夏正是女孩的生父，他跟彌生面對人生的抉擇。

《海的開始》製作人村瀨健、導演風間太樹及編劇生方美久，皆來自《silent》團隊，兩劇同樣探討人生與愛情。《海》劇在鏡頭運用、燈光調色、故事節奏等，都令人聯想到《silent》。新劇配樂也頗見心思，講述阿夏與水季的大學回憶片段，配上日本樂隊SPITZ於1996年推出歌曲《渚》，充滿復古情懷，另外日本樂隊back number演唱主題曲《新的戀人們》，亦能襯托出傷感情節。

劇集主線是男女主角被往事牽連，阿夏與水季念大學期間拍拖，直至女方發現懷孕，擔心影響男友前途，原本打算墮胎，最終臨崖勒馬，決定瞞住對方當上未婚媽媽，並以「移情別戀」作為分手藉口。7年後水季病逝，阿夏終於得悉前度沒有墮胎的事實，如今女兒已將7歲，阿夏如何處理父女關係，現任女友彌生能否接受，成為劇集最大看點。

《海的開始》至今播出3集，部分情節惹起爭議，例如水季離世後，親友覺得遺孤可憐，卻又不想相助，認為小海跟隨水季父母生活，後者在喪禮上指摘阿夏：「男人不用懷孕，不知不覺就成為爸爸。」明明是女兒的抉擇，卻怪罪男方身上。首集提到阿夏給小海觀看7、8年前水季在海邊嬉戲的片段，網民批評男主角一直保留前度的照片及影片，對現任女友來說，應該難以接受。

大小主角演技皆精

演員表現也是該劇看點之一，首次扮演父親角色的目黑蓮，經過《silent》磨練後演技進步不少，首集講述他透過電話「被分手」場面，情緒由充滿疑惑變成憤怒，表情細膩；得悉前度病逝後崩潰大哭，感情詮釋亦動人。另一方面，彌生曾有墮胎經歷，心存內疚，當她得悉阿夏有個女兒時，希望擔當母親角色，可是繼母之路難行，是演技大挑戰，但對影后級的有村架純來說，可謂游刃有餘，多場喊戲令人動容。

扮演小海的童星泉谷星奈表現亦搶眼，不單樣子甜美可愛，表情及對白也很到位，既有女孩的天真無邪，也繼承母親我行我素的個性，第3集小海對阿夏說：「你不必要做我爸爸，但請不要離開我。」對白讓人感動。現年7歲的泉谷，曾演多部日劇如《救參家族》、《重啓人生》及《廚房的愛麗絲》等，據悉電視台在日本各地試鏡，製作人村瀨健坦言見過所有童星，認定泉谷是扮演小海的最佳人選。

相關字詞﹕泉谷星奈 有村架純 日劇 目黑蓮 海的開始 開箱

上 / 下一篇新聞