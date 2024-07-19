《幕府將軍》25項提名熱爆艾美獎 與《3體》《王冠》爭最佳戲劇 《大熊餐廳》破喜劇入圍紀錄

年度戲劇界盛事、第76屆艾美獎回歸9月舉行，主持人選尚未公布，只知改由美國廣播公司（ABC）電視直播。賽前獲得最多提名的《幕府將軍》，角逐戲劇類最佳劇集、男主角（真田廣之）、女主角（澤井杏奈）、男配角（淺野忠信及平嶽大）等25個獎項，亦是繼Netflix韓劇《魷魚遊戲》後，第二部非英語作品入圍最佳劇集，競爭對手包括改編自內地作家劉慈欣得獎科幻小說的《3體》、《王冠》、《異塵餘生》、《鍍金年代》、《晨早直播室》、《史密斯任務》及《翻盤特工隊》。

FX頻道大豐收

《幕府將軍》講述公元1600年，日本正值「百年內戰」，將領吉井虎永（真田廣之飾）因威名而成為眾矢之的，來自歐洲輪船的英國水手成為虎永扭轉劣勢的關鍵人物，貴族餘裔戶田鞠子（澤井杏奈飾）擔任二人翻譯。真田廣之將會跟《王冠》杜明尼衛斯（Dominic West）、《史密斯任務》當奴高化（Donald Glover）、《異塵餘生》禾頓高堅斯（Walton Goggins）、《翻盤特工隊》加利奧文（Gary Oldman）及《高空歷劫7小時》艾迪斯艾巴（Idris Elba）爭奪戲劇類最佳男主角。真田廣之得悉入圍視帝後表示：「這是與世界分享我們文化的絕佳機會，希望它將成為下一代的墊腳石。」

跟1980年代美日合拍劇集《大將軍》一樣，《幕府將軍》都是改編自James Clavell小說，當年《大》劇女主角島田陽子角逐艾美獎視后但不遂，《幕》劇澤井杏奈能否擊敗《王冠》艾美達史丹頓（Imelda Staunton）、《晨早直播室》麗絲韋達絲潘（Reese Witherspoon）和珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、《史密斯任務》瑪雅艾斯堅（Maya Erskine）及《鍍金年代》嘉莉浣恩（Carrie Coon）代雪前恥？

喜劇類劇集方面，《大熊餐廳》將會跟《小學風雲》、《破案三人行》、《拉利真人Show》、《棕櫚上流圈》、《Reservation Dogs》及《What we do in the Shadows》角逐最佳喜劇，《大》劇飾演星級大廚的謝洛米韋特（Jeremy Allen White），副廚師阿優艾德比利（Ayo Edebiri）、躁狂經理艾邦摩斯巴拉赫（Ebon Moss-Bachrach）及女廚師麗莎薩耶絲（Liza Colon-Zayas），分別入圍最佳男女主角及男女配角。

多得《幕府將軍》及《大熊餐廳》大受歡迎，今屆FX共獲93項提名，刷新該頻道開播以來最佳成績，僅次於影視串流平台Netflix最高107項之下，並超越HBO（91項）及Apple TV+（72項），FX總裁蘭德格拉夫（John Landgraf）接受美媒Deadline訪問時稱，今屆提名名單「超乎想像」，並為入圍劇集台前幕後工作人員「感到驕傲」。

《碧咸傳》爭紀錄片獎

《破案三人行》以21項提名緊隨《幕》和《大》劇之後，包括男女主角史提夫馬田（Steve Martin）、馬田沙特（Martin Short）及莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）、男女配角保羅路德與梅麗史翠普，以及客串嘉賓馬修波特歷和達芬采蘭杜夫均榜上有名，今次是莎蓮娜首獲提名演技獎項，同時亦是艾美獎史上最多提名的拉丁裔製作人。

值得一提的是，英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）為Netflix拍攝個人紀錄片《碧咸傳》角逐最佳紀錄片、導演、攝影、剪接及配樂合共5獎，他收到消息後表示興奮：「這是我和工作團隊的最大榮耀，拍攝這部紀錄片就似是重溫我的成長經過，也是送給球迷和家人的情書。」