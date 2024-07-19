明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】台劇《都市懼集》 沒有鬼魅的恐怖故事

【明報專訊】驚慄台劇《都市懼集》以34個極短篇故事集結成6大單元，描繪日常生活中一些細思極恐的駭人故事。由「大眾運輸」、「公寓」、「夜生活」、「辦公大樓」、「商圈」及「住宿」6大單元組成，每個單元都以不同的城市面貌為背景，深挖當中的恐怖元素，如「大眾運輸」刻劃出人潮洶湧的車站或月台上那些潛藏危險。「公寓」則從獨居女子的視角出發，展現出她們對於密閉空間的深層恐懼！全劇沒有鬼魅元素，卻透過真實存在的日常場景，讓觀眾擁有更強烈的代入感和共鳴，體驗全新恐懼。

集78實力派演員 邀網紅客串

《都市懼集》由導演李俊宏、黃丹琪及陳保中共同執導，集結78名實力派演員，當中不乏多名金鐘獎和金馬獎常客，包括許瑋甯、林柏宏、邵雨薇、傅孟柏、曾愷玹、曾沛慈、李沐、王渝萱等。劇集亦有不少網絡紅人客串，如「國師」唐綺陽、百萬YouTuber大蛇丸、知名脫口秀主持人曾博恩、單口喜劇演員喬瑟夫等，吸引不同界別的粉絲支持。

主創團隊經兩年以上籌備，實地走訪多處潛藏恐懼的危險場所，以短篇幅敘事手法，描繪潛藏在冷漠城市中你我身邊的幽暗惡意，直面人性的恐懼感官。故事發想者、製作人賴楀婷表示，《都市懼集》多數是來自她個人及身邊友人的經驗，起初在台北工作，常常無法適應都市的生活、交通及冷漠感，「我把這些恐懼的感覺，與編導團隊合作，發展成現在的《都市懼集》，當中不乏人性面的可怕、都市生活詭譎之處，種種細思極恐都是令現代人非常有感而尚未覺知的恐怖情節」。

林柏宏睇劇本毛骨悚然

「夜生活」單元的林柏宏表示：「看到劇本時就很毛骨悚然。」劇中他的角色古怪，面上不時掛着令人心驚的詭異笑容，與他向來陽光正向的形象大相逕庭，他說：「我的角色面帶微笑、熱心助人，但是他背後可能有着不為人知的目的和小小的邪惡！我剛剛看了自己演出的那一集，我也忍不住叫了出來，心想『這個人怎麼那麼壞？』因為距離拍攝有點久，我都忘記劇情了，所以我也被自己嚇了一跳！」

許瑋甯搭的士遇怪司機

視后許瑋甯演出「大眾運輸」單元，劇中遭遇的士怪人，她認為看似平凡的場景能令觀眾更能投入其中，「它是一個我們日常生活中，一定都會碰到的狀况，即使你今日出門，不管是工作、上下班，或者學生上下課，都有可能會搭到計程車。平常自己及身邊友人或多或少有遇到各種狀况，好似這個司機先生是不是好像有一點怪怪的，但又說不出來，因為他有時會很安靜，有時又會很想跟你聊天。也有遇過很好的司機，當時我的雨傘掉在他的車上，結果掉了之後，沒想到因緣巧合又碰到，他又把那把雨傘還給我」。

曾沛慈挑戰性感底線

曾沛慈笑言為了《都市懼集》挑戰性感底線，「我平時連短褲都很少穿，但是我在劇中要去夜店，所以只能穿少一點。其實我一直把戲服拉長，因為我太保守了」。《都市懼集》已在黃Viu上架。

相關字詞﹕黃Viu 邵雨薇 林柏宏 許瑋甯 都市懼集

上 / 下一篇新聞