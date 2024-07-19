【娛樂場】台劇《都市懼集》 沒有鬼魅的恐怖故事

集78實力派演員 邀網紅客串

《都市懼集》由導演李俊宏、黃丹琪及陳保中共同執導，集結78名實力派演員，當中不乏多名金鐘獎和金馬獎常客，包括許瑋甯、林柏宏、邵雨薇、傅孟柏、曾愷玹、曾沛慈、李沐、王渝萱等。劇集亦有不少網絡紅人客串，如「國師」唐綺陽、百萬YouTuber大蛇丸、知名脫口秀主持人曾博恩、單口喜劇演員喬瑟夫等，吸引不同界別的粉絲支持。

主創團隊經兩年以上籌備，實地走訪多處潛藏恐懼的危險場所，以短篇幅敘事手法，描繪潛藏在冷漠城市中你我身邊的幽暗惡意，直面人性的恐懼感官。故事發想者、製作人賴楀婷表示，《都市懼集》多數是來自她個人及身邊友人的經驗，起初在台北工作，常常無法適應都市的生活、交通及冷漠感，「我把這些恐懼的感覺，與編導團隊合作，發展成現在的《都市懼集》，當中不乏人性面的可怕、都市生活詭譎之處，種種細思極恐都是令現代人非常有感而尚未覺知的恐怖情節」。

林柏宏睇劇本毛骨悚然

「夜生活」單元的林柏宏表示：「看到劇本時就很毛骨悚然。」劇中他的角色古怪，面上不時掛着令人心驚的詭異笑容，與他向來陽光正向的形象大相逕庭，他說：「我的角色面帶微笑、熱心助人，但是他背後可能有着不為人知的目的和小小的邪惡！我剛剛看了自己演出的那一集，我也忍不住叫了出來，心想『這個人怎麼那麼壞？』因為距離拍攝有點久，我都忘記劇情了，所以我也被自己嚇了一跳！」

許瑋甯搭的士遇怪司機

視后許瑋甯演出「大眾運輸」單元，劇中遭遇的士怪人，她認為看似平凡的場景能令觀眾更能投入其中，「它是一個我們日常生活中，一定都會碰到的狀况，即使你今日出門，不管是工作、上下班，或者學生上下課，都有可能會搭到計程車。平常自己及身邊友人或多或少有遇到各種狀况，好似這個司機先生是不是好像有一點怪怪的，但又說不出來，因為他有時會很安靜，有時又會很想跟你聊天。也有遇過很好的司機，當時我的雨傘掉在他的車上，結果掉了之後，沒想到因緣巧合又碰到，他又把那把雨傘還給我」。

曾沛慈挑戰性感底線

曾沛慈笑言為了《都市懼集》挑戰性感底線，「我平時連短褲都很少穿，但是我在劇中要去夜店，所以只能穿少一點。其實我一直把戲服拉長，因為我太保守了」。《都市懼集》已在黃Viu上架。