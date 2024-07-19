明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

黄祥興離巢無綫首拍ViuTV新劇 黃浩然為角色增肥22磅

【明報專訊】黃浩然、周家怡、黃祥興、張達倫、敖嘉年及P1X3L成員歐鎮灝（George）等昨日到尖沙嘴出席ViuTV新劇《數字人生》（暫名）開鏡拜神儀式。黄浩然與周家怡劇中飾演夫婦，George飾演他們的兒子，黃浩然表示與周家怡對上一次合作是無綫劇《拳王》，當時演情侶，今次升呢做夫婦，但沒有親熱鏡頭。周家怡表示連惜惜也沒有，但這樣更好，因他們很熟，又認識對方太太和兒子，拍親熱戲感覺很奇怪。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

ViuTV新劇《數字人生》主要圍繞飾演一家三口的黃浩然、周家怡及George，講述他們墮入電騙，被騙去全副身家的故事。問他們現實中可曾遇過電騙？黃浩然與周家怡表示每天都收到很多不明來電，幸好沒試過中招。問他們有否試過被騙財騙色？黃浩然沒有答，將問題拋給「兒子」George。George表示沒有，「我好安全的。（有否質疑自己的魅力？）隨緣，要來就來」。George開心跟兩名前輩合作，從他們身上和傾談中學到很多東西。黃浩然亦讚George的演員操守一流，事前熟讀劇本，拍攝時很少NG。

周家怡肋骨裂忍痛開工

黃浩然透露為了角色需要，講他人到中年有肚腩，所以刻意增磅，花了兩個多月時間增了近10公斤（22磅），他說：「我平時吃很少，為了增肥，一日吃五餐兼不做運動，太太都擔心我太肥之後減不回，但我自己就不擔心。」周家怡笑指黃浩然雖然有肚腩，但都是好硬淨的肌肉肚腩，她早前拍戲意外令肋骨撕裂，未待完全康復又因工作令肋骨再裂，要忍痛開工，她說：「最慘是睡得不好，每次轉身就痛醒，落牀亦困難。最近好黑仔，早前又患上甲型流感，現在已康復。」

黄祥興離巢無綫後，首次參演ViuTV劇集，表示戲分不少，飾演黃浩然的死黨，George的契爺。談到劇中有很多無綫前藝員參與演出，他表示很開心，很久沒跟他們合作，像回到以前一樣，加上有很多新面孔，好有新鮮感，相信會有火花。問到跟以前拍攝模式可有不同？他表示初時都以為會不同，但原來一樣都是好趕、好快，監製手法很專業。除了該劇，他還接了另一齣劇和參演電影《寒戰3》，「離開無綫半年才有工作，一來就連接3個工作，我現在自由身無經理人，幸好多年來認識了一些朋友，有適合我的工作，就會搵我」。

相關字詞﹕歐鎮灝（George） 黃祥興 周家怡 黃浩然

上 / 下一篇新聞