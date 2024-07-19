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娛樂

伙陳豪出席活動 無綫再次不派員採訪 炎明熹續約或有變數「上天自有安排」

炎明熹回應跟TVB續約 稱上天自有安排 無綫又沒派員採訪

【明報專訊】炎明熹（Gigi）昨日聯同視帝陳豪及童星黃梓樂到機場出席銀行活動。傳因續約問題被無綫雪藏的Gigi心情無異，跟現場觀眾玩遊戲表現開心，又跟黃梓樂做心心手勢，吸引半百粉絲到場支持，不過無綫再次沒派攝製隊到場採訪。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

Gigi受訪時表示，繼續配合公司之前為她接下的工作，多謝粉絲冒雨到來支持，令她感到窩心。問到傾續約進展，她說：「這些是私人事，但我OK的，沒有影響心情，大家不用擔心，可能某一年某一月大家就會知道，希望大家抱住順其自然、隨遇而安心態，我覺得所有事，上天自有安排，好似做功課一樣，就算自己沒有做漏，可能文法上都會有錯，好多事未必似預期，或者會有改變，當你以為會改變，到最後又未必有改變。」

預告睇《聲夢》成員演唱會

對於無綫沒派人採訪，Gigi表示地點比較遠，攝製隊可能撞期，只屬正常事。不過Gigi主持的節目《他和她的喵店長》沒有安排宣傳，她表示沒有想太多，「之前同事叫我錄了少少宣傳片，不覺有問題」。被問到接下來的工作，Gigi表示未知道，要等同事通知，反而自己安排了暑期活動，「我會去睇《聲夢》3成員姚焯菲、鍾柔美及詹天文的演唱會，之後會返家鄉5、6日，慶祝侄仔考完試」。

陳豪大讚太太陳茵媺慳家

陳豪表示已拍畢主演劇集《執法者們》，本打算與妻兒一齊放暑假去旅行，不過接了商演活動，又要打理咖啡店生意，最後擱置計劃，讓太太陳茵媺帶三子女到加拿大探親，8月中才返港。

陳豪苦笑說：「整個暑假我home alone在港，已經開始掛住仔女，大家日日視像。我們有計劃將來送仔女出國讀大學，難以想像他們離家情景，因為我都好黐仔女。」他笑指仔女年紀尚小，但現已向他們發放零用錢，灌輸理財概念，發現仔女性格各有不同，「大仔好慳，二仔專買1蚊平貨，細女就不睇價錢用盡零用錢。（女兒理財似媽媽？）不是」。他又大讚太太負責管理全家事務，頭頭是道，「太太好慳家，我都不知道她怎樣做得到」。

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